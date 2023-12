El banco de leche materna salva vidas

La mayoría de personas es consciente que cada año se inicia una campaña para donar sangre, pero hay otro tipo de banco que también salva vidas y se trata de ladonación de leche materna. Entrevistaremos a la madre que necesitó asistencia del banco, Belén



- Explícanos tu historia.

Tuve una niña con veinticinco semanas, mi embarazo no iba bien y los médicos decidieron que me la tenían que sacar. Empezamos todo el camino de un bebé prematuro y estuvimos con la niña ingresada durante tres meses en la UCI prenatal. Mi contacto con el banco de leche empezó bastante pronto porque no estaba produciendo suficiente leche y entonces me ofrecieron esta opción que daba muy buenos resultados.



- Para los que no lo sepan, cuando tienes un bebé prematuro no sirve la leche artificial, tiene que ser leche materna. ¿En tu caso podemos decir que el banco de leche le salvó la vida a tu hija?



Sí, porque yo producía muy poca leche. Sí que es verdad que la leche artificial no les va muy bien, a partir de ciertas semanas se les empieza a dar leche materna del banco, pero a medida que pasan las semanas y el bebé crece, sí que le dan leche artificial.



- ¿Conocías el banco de leche?



No, para mí fue toda una sorpresa y vi la luz porque en ese momento lo pasé fatal. Es una situación bastante traumática y donde pasas mucho estrés.