Adolescents enganxats al mòbil: el perill d'addicció, assetjament i apostes

Va tenir el seu primer mòbil als 11 anys, dorm amb ell a l'habitació i fa servir internet més de cinc hores en cap de setmana. És el perfil d'un adolescent mitjà, segons l'informe sobre l'impacte de la tecnologia en l'adolescència d'Unicef. L'estudi alerta que un de cada tres adolescents fa un ús problemàtic d'internet. Unicef presenta una radiografia de l'adolescència a Espanya i destaca els principals perills de la tecnologia i, en especial, de les xarxes socials. Els hàbits d'ús dibuixen uns adolescents totalment connectats i que fan de mòbils i tauletes el seu principal company. La majoria, un 94,8%, tenen un mòbil en connexió a la xarxa. L'edat mitjana del primer telèfon és de poc menys d'11 anys. 9 de cada 10 adolescents es connecten cada dia i el 31,5% fan servir internet més de cinc hores al dia. Un percentatge que en cap de setmana augmenta fins al 49,6% dels enquestats.

El mòbil, per tot

Els adolescents porten el mòbil arreu. Un 57,5% no el deixen ni per anar a l'escola, on fins i tot el 6,7% admet que el fa servir a l'aula cada dia per temes que no tenen res a veure amb la classe.A la nit, el mòbil també és el company preferit. 6 de cada 10 adolescents dormen amb un dispositiu a l'habitació i 1 de cada 5 explica que es connecta més tard de mitjanit.Un 36,8% també fan servir el mòbil mentre mengen, una actitud que no és exclusiva dels adolescents. Un de cada quatre reconeix que hi ha discussions a casa per l'ús que fan de la tecnologia. Però per què el fan servir? La majoria per fer amics (58%) i no sentir-se sols (44%). Ser popular apareix en cinquena posició de les respostes dels enquestats amb un 27%. Tot i les crítiques de la tecnologia, els adolescents asseguren que busquen relacions positives a la xarxa. La majoria explica que ha sentit alegria, tranquil·litat, diversió i fins i tot suport quan ha accedit a internet. Emocions com inseguretat, por, soledat i angoixa també apareixen a l'informe, però en menor mesura.



Falsa sensació de control a la xarxa

Segons l'informe, per als adolescents, internet és sinònim de xarxa social. Tots tenen com a mínim un perfil creat en alguna xarxa o aplicació de missatgeria instantània com Whatsapp. I el 83,5% està registrat en tres o més xarxes. YouTube, Instagram i TikTok són les preferides. Ni rastre de Facebook, ni tampoc Twitter.

Les famílies poden conèixer i seguir aquests perfils i això els pot donar una sensació de control. Poden saber què publiquen els seus fills. Però Unicef alerta que pot ser una falsa sensació de seguretat. Dos de cada tres tenen més d'un compte en una mateixa xarxa social, que fan servir per relacionar-se amb família o amistats, segons l'ocasió.