Una quiosquera de 90 años en activo que es toda una institución

En el barrio de San Antonio, situado en Barcelona, encontramos el quiosco de Milagros Caraballo, una mujer de casi 90 años que lleva más de 60 trabajando allí. Al principio llevaba el negocio con su marido pero cuando falleció en 1992, se quedó ella sola al mando.

Milagros lleva muchos años abriendo el quiosco cada día, es por eso que la gente de la zona ya lo considera una tradición. Además, ya es conocida por todo el barrio y los vecinos, no solo van a comprar chucherías, sino que bajan a la calle para charlar con ella.

Mar Puerto ha podido entrevistarla y le ha explicado que suele abrir desde las once de la mañana hasta las tres de la tarde y luego vuelve de cinco de la tarde a nueve o diez de la noche, dependiendo de lo cansada que esté ese día. Milagros explica que "es fácil porque vengo aquí y me distraigo. Paso la mañana, me pasa la tarde y así no me aburro en casa".

También dice que abre el negocio cada día porque "uno solo también se aburre y para no estar durmiendo todo el día, me bajo a la calle". Y esque Milagros no hace vacaciones, está en su puesto todos los días y así lleva 61 años.

Milagros tiene muy claro que, mientras pueda, va a seguir bajando a abrir el quiosco pero que "cuando no pueda tendré que cerrar".