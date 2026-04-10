El Sabadell retoma la carrera por el ascenso

El C. E. Sabadell intenta dejar atrás el inesperado tropiezo en casa ante el Betis B que le costó la pérdida del liderato del Grupo 2 de la Primera RFEF. "Pasamos página rápidamente ganamos, empatamos o perdemos. Lo que tenemos que mejorar lo tenemos muy presente y lo trabajamos durante la semana para que no vuelva a pasar. No estuvimos bien enfocados. Tenemos que volver al camino de la serenidad, ser ordenados y no querer ganar antes de empezar a jugar", sentencia el entrenador Ferran Costa en la previa del encuentro de la jornada 32 ante el Sevilla B.

Los arlequinados deben refrescar una situación que tenían olvidada. Por primera vez en toda la segunda vuelta arrancarán la jornada en el rol de perseguidor. Durante las últimas jornadas la dinámica consistía en mantener las distancias ante el filial del Atlético de Madrid. Ahora en cambio, y después de la jornada del domingo de Resurrección, los vallesanos deben seguir la estela del Eldense. Para ello el objetivo es recuperar las sensaciones de partidos anteriores y el espíritu colectivo que ha hecho de los arlequinados un equipo sólido. "Perdimos un poco el foco y las jugadas que pueden decantar un partido salieron cruz. En todas las temporadas hay partidos así. Hasta el final tenemos que ser fieles a nuestro estilo y tener claras cuáles son las prioridades. Hemos hecho un muy buen fútbol la mayor parte de la temporada y eso es lo que queremos y lo hacemos. nuestro fútbol porque eso nos acerca a tener premio", apunta Costa.

Quedan siete partidos para el final de liga. Los arlequinados cumplen el primero de ellos jugando antes que el Eldense. Los levantinos saltarán al terreno de juego del Betis B condicionados por el resultado que haya obtenido el Sabadell sobre todo en caso de victoria ante el Sevilla B. Los hispalenses son colistas y su descenso de categoría espera sólo la confirmación de las matemáticas. "Nos volvemos a enfrentar al filial de un equipo de primera división. La categoría nos ha enseñado que todo el mundo tiene capacidad para ganar en cualquier escenario. La semana pasada no estuvimos bien en eso y nos costó el partido. Lo que nos ha llevado hasta aquí es estar muy centrados en todos los detalles para que caigan de nuestro lado. Estamos en un tramo en el que es especialmente importante no equivocarte", reflexiona Costa.

Para este primer compromiso en el esprint final por el ascenso el Sabadell recupera a Alan Godoy tras cumplir sanción por ciclo de amonestaciones. En este sentido los arlequinados estarán pendientes de los dos jugadores apercibidos, el guardameta Fuoli y Joel Priego. Por su parte Miguelete continúa con problemas en la rodilla y no reaparece todavía.