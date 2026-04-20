Paula Blasi se encumbra en la Amstel Gold Race

La barcelonesa Paula Blasi, campeona de Europa y tercera del Mundo sub 23, consiguió el mayor éxito de su incipiente carrera profesional imponiéndose en la decimosegunda edición de la Amstel Gold Race disputada entre Maastricht y Valkenburg, con un recorrido de 158.1 kilómetros.

La corredora nacida en Esplugues de Llobregat hace 23 años, se llevó la prestigiosa prueba neerlandesa que abría el tríptico de Las Ardenas en solitario, con una demostración de fuerza y clase ante las mejores corredoras del mundo.

La vencedora no se creía su hazaña tras pasar la línea de meta en Valkenburg como vencedora de la carrera después de una fuga en solitario de 22 kilómetros, haciendo inútil la persecución de las favoritas.

La ex duatleta subió al podio para celebrar la victoria más importante de su incipiente carrera. La campeona continental atacó en el penúltimo paso por el Cauberg, dejó atrás a la neerlandesa Nienke Vinke y se marchó en solitario hasta meta.

"Necesitaré algunas semanas o meses para darme cuenta de esto. Cinco minutos antes de mi ataque me habían dejado atrás, pero me pude recuperar. Es mi primera vez en las Ardenas y tuve problemas con el posicionamiento, no me puedo creer esto que me acaba de pasar", dijo la catalana en meta.

Las favoritas empezaron a moverse a 35 del final, cuando Van der Breggen, Vollering y Niewiadoma rompieron el grupo principal con el ataque de la primera de ellas. El marcaje era estricto entre las ilustres, lo que no evitó que muchas corredoras intentaran el despegue en solitario.

A 26 de meta llegó el turno de Blasi, cuando la campeona de Europa y tercera del mundo sub'23 movió ficha. Primero se marchó con la neerlandesa Nienke Vinke, y luego se fue en solitario con 22 km para meta. Un ataque contundente de la catalana despertó sus ilusiones para imponerse en un clásica de postín.

Blasi, solvente contrarrelojista, abrió hueco ante el acecho de las perseguidoras. A 15 de la última línea tenía 15 segundos sobre Vinke y 42 sobre el grupo de las favoritas. Nadie reaccionó y la espluguense se acercaba a la gloria. Y no desfalleció. A 2,6 de meta coronó por última vez el Cauberg. Tenía a Vollering y Niewiadoma a 37 segundos.

Se puso a llover, pero tampoco fue obstáculo para que Blasi llegara a la recta de meta con tiempo para el deleite. Manos a la cara. Incredulidad, lucimiento del maillot y brazos en alto. Abrazo a la gloria. En meta se abrazó con Mavi García. Un gesto simbólico de un relevo en el ciclismo femenino.

"Realmente no sé cómo lo logré. Cuando fui sola y crucé la meta por penúltima vez, pensé que aún quedaban 5 kilómetros. En realidad, eran 20 kilómetros. Nunca había hecho algo así, y es una locura estar siempre al frente. Estaba al límite, pero sólo quería estar en la primera posición de la carrera, porque así no tienes que luchar tanto por tu puesto", explicó antes de degustar un trago de cerveza en el podio.

Blasi fue incluida a última hora por su equipo el UAE para la Amstel, pero el destino le tenía guardada una excelente sorpresa.

"Ni siquiera tenía que haber tomado la salida. Me incluyeron en la lista de titulares ayer debido a las ausencias en el equipo. Creo que necesito recuperar el aliento un momento, asimilar todo esto", concluyó la ganadora.