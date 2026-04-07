Nuevo multón al Andorra por boca de Piqué

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al F. C. Andorra con 12.000 euros de multa por los incidentes tras el partido de liga entre el Andorra y el Málaga que involucran al propietario del club Gerard Piqué. El suceso tuvo lugar en el descanso del encuentro de liga que enfrentaba en el Principado al conjunto tricolor con el equipo malaguista involucrando al ex jugador del Barça con Christian García Andreu, el asistente número uno del partido.

El acta del partido, firmada por el colegiado Alejandro Olaos Valera, recogió el incidente en estos términos: "Una vez finalizada la primera parte, y estando en el túnel de vestuarios, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió en actitud agresiva al árbitro asistente número 1, a voz en grito y señalándole con el dedo índice a escasos centímetros de la cara, empleando los siguientes términos de forma reiterada: "Es un robo histórico" y "Lo voy a subir en Twitter". Dicha persona también se dirigió de forma ofensiva contra los miembros del Málaga CF, teniendo que ser separado por miembros del FC Andorra y la seguridad.”

Esta no es la primera sanción disciplinaria que recibe el Andorra por incidentes similares en el transcurso de esta temporada. El precedente anterior se remonta al pasado mes de diciembre, también en el tiempo de descanso, del encuentro que enfrentaba al Andorra con el Deportivo de la Coruña. En esa ocasión las protestas del máximo accionista del club andorrano fueron sancionadas con una multa de 9.000 euros. Anteriormente Piqué provocó otra multa de 9.000 por dirigirse en términos de menosprecio al colegiado del partido ante el Leganés Saúl Ais Reig. Las actas de estos encuentros recogen expresiones como “que fácil es pitar a los pequeños”, “esto es una puta vergüenza" o "Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta”. Los primeros incidentes con Piqué como protagonista se remontan al partido ante el Mirandés, en el que el dirigente se encaró “a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales”.

A pesar de ser el máximo accionista y propietario del club, Gerard Piqué no ostenta en términos federativos ningún cargo que le vincule al Andorra. De esta forma, y a pesar de estar perfectamente identificado en todas las actas de los partidos anteriormente mencionados, los comités federativos no pueden sancionarle a título particular, por lo que todas las sanciones acaban recayendo sobre el club andorrano. La cantidad de multas acumuladas por el F. C. Andorra por sucesos en los que se ve inmerso Piqué superan los 40.000 euros de montante. Sobre la entidad del Principado pesa desde hace algún tiempo la advertencia de la Federación de aplicar el Código Disciplinario de manera más tajante con medidas que van desde el cierre total o parcial del estadio por varios partidos o una franja de tiempo o incluso la deducción de tres puntos en la clasificación final del campeonato.