Adrián López, a Esports COPE: "Do Dragao no és un camp fàcil"

El Barça s'enfronta aquest dimecres al Porto a la 2ª jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, un equip en procés de reconstrucció,

i on els jugadors espanyols exerceixen un paper fonamental.

A Esports COPE hem parlat amb un dels exjugadors del conjunt portuguès, Adrián López, que analitza el pròxim duel a Do Dragao: "El Porto és un equip que sempre competeix. Do Dragao no és un camp fàcil".







Adrián ha elogiat al tècnic Sergio Conceição, amb qui va coincidir durant el seu pas per Portugal.

"És un entrenador molt intens. Li agrada fer mal amb pilota, és bastant complet. Sempre ha tret un bon rendiment amb el Porto. El seu equip sempre competeix", ha dit a Esports COPE

Finalment, ha parlat d'un vell conegut de la parròquia blaugrana, el central - ex del Reial Madrid - Pepe, que serà baixa per lesió: "Físicament és un privilegiat, un autèntic professional, per això segueix aquí. He tingut duels contra ell. En persona és molt pròxim, molt exigent. Em va sorprendre per a bé".