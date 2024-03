Confianza total de Leo Franco para la Champions: "Lo pueden sacar adelante"

Barcelona y Mallorca abren este viernes la jornada 28 de LaLiga EA Sports (21:00 horas). Sin los citados Pedri, De Jong ni Gavi, y tampoco el resto de lesionados, el exportero Leo Franco cree hay un "antes y un después" tras la lesión de Gavi.





Simeone pone en duda que Griezmann pueda jugar ante el Inter "No sabemos si llegará para el partido con el Inter. Si no llega para ese partido posiblemente esté para el partido con el Barcelona", aseguró el Cholo en rueda de prensa. 08 mar 2024 - 14:07



"El año pasado tenía mejor plantilla. Ha tenido algunas lesiones puntuales y no ha podido mantener un once. Empezando por Ter Stegen, los centrales, algunos fichajes no han entrado de la mejor manera...", comentó.

Espera un Mallorca que "sabe a lo que juega" y es "muy de autor". "Está en la final de Copa merecidamente. Hizo una competición muy pareja, mereció el pase a la final. Han creado un equipo que sabe como juega. Siempre con el mismo estilo de juego", afirmó, en Esports COPE.

El argentino coincidió con el técnico mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, en su etapa como jugador del Atlético de Madrid. "La fuerza del equipo le va a dar resultados", agregó. "Busca una manera de jugar. Tiene el grupo muy comprometido", añadió.





SAN SEBASTIÁN, 27/02/2024.- El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre (d), entrega el balón a Antonio Latorre 'Lato', durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que Real Sociedad y RCD Mallorca disputan este martes en el Reale Arena, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero





Nota a la temporada del Barça

El conjunto de Xavi se juega prácticamente la temporada el martes que viene con la visita del Napoli en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"El Barça ha hecho una temporada un poco irregular, pero lleva un mes sin perder. Muchas veces hay que buscar los momentos. Tiene el partido de la Champions que va a servir para ponerle nota", apuntó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Partido complicado para el Atlético

Con pasado colchonero, Leo Franco ve al Atlético "muy fuerte", pero delante tendrá un Inter de Milán que no ha perdido en 2024 y con la Liga italiana en el bolsillo.

Sin embargo, el argentino cree que el conjunto de Simeone está "haciendo las cosas muy bien" y que contará con el apoyo de la afición. "El equipo presiona arriba y con la confianza se puede sacar adelante".