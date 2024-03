El calvario de Pedri con las lesiones: "Tiene una presión añadida que tampoco ayuda"

Pedri es baja indefinida con una lesión en el recto femoral del muslo derecho. "Una lesión preocupante" para el fisioterapeuta Lluís Puig.

"En este sentido las lesiones musculares son complejas. Son muy importantes para el futbolista. En esta última lesión depende si tiene más afectación o no. Por esto se hace difícil si tiene que terminar en una intervención quirúrgica. Si se acumula el tejido acabará bastante fino", comentó Puig, en Esports COPE.









Es la octava lesión muscular de Pedri en dos años y medio, más de 400 días de baja con el conjunto azulgrana.

"Nos marcamos un tiempo récord en recuperarse y es muy difícil en las lesiones musculares. Los jugadores son más conscientes y escuchan mejor su cuerpo. Tampoco ayuda que lo quiera jugar todo con una presión añadida", manifestó.

Lo jugó todo la temporada 2021-22

El jugador canario no encadena una temporada sin contratiempos. La temporada 2021/22 ya vivió un calvario con las lesiones. Estuvo cinco meses de baja y se perdió 39 partidos.

"Tenemos que mirar el currículum porque nos quedamos en una parte. Aquí hay una acumulación, secuelas de cosas que lleva encima. El músculo tiene un tejido con mucha memoria. Necesita su tiempo de recuperación y acción. He escuchado que se estaba cuidando mucho", dijo.





Fermin consuela a Pedri tras su lesión en San Mamés (EFE)

A Lluís Puig le extraña que "no haga limpio" de sus lesiones. "Hay períodos que no se pueden acortar y, más, con las lesiones musculares. Es extraño que acumule y no se le vea con la misma solidez", puntualizó.