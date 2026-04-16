Natxo González (Sant Andreu) hospitalizado por un infarto

Natxo González, entrenador de la U. E. Sant Andreu, ha tenido que ser hospitalizado de urgencia después de haber sido víctima de un infarto durante la tarde del miércoles. El entrenador cuatribarrado se encuentra bajo vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro hospitalario en una situación estable y recuperándose del percance según ha informado en un comunicado oficial el club barcelonés.

El club ha comunicado la situación de González a la plantilla este jueves antes del entrenamiento programado de preparación del partido de liga de Segunda Federación ante el Reus Reddis que se tiene que disputar el domingo a las seis de la tarde en el Narcís Sala. La plantilla entrenó después de recibir la noticia.

El encuentro del domingo es especial en tanto que podría valerle al Sant Andreu el título de liga y el ascenso a Primera RFEF, recuperando la categoría de bronce del fútbol español y ubicándose a tan solo un escalón del fútbol profesional. Para ello los cuatribarrados deberán derrotar al Reus Reddis, equipo que se está jugando entrar en las plazas de promoción (comenzará la jornada en quinta posición). De no conseguir la victoria los barceloneses se aseguran el ascenso siempre que sumen los mismos puntos que el At. Baleares que visitará el campo del colista ya descendido, el Porreres.

Tras el percance de Natxo González el segundo entrenador andresense, Jaume Delgado, será el encargado de dirigir al equipo ante el Reus.