Kike García: "Se nos ha acabado el colchón; hay que ganar como sea"

Kike García ha activado el modo salvación en el Espanyol. Y no es para menos. El discurso del "ya llegará la primera victoria" se ha convertido, y con razón y buen tino, "hay que ganar como sea porque el colchón se nos ha acabado"., tal y como ha reconocido este mediodía el delantera castellano en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva perica.

Kike se prepara para "un campo pequeño", en el que las "segundas jugadas" van a ser claves para superar un rival directísimo por esta permanencia agónica. "Quedan siete jornadas y no ni un equipo que se haya desconectado. Aquí compite todo el mundo", advierte, consciente de que se equivocaban los que consideraban a Oviedo y Levante desahuciados antes de tiempo.

Para Kike, quizá "hay que ser más prácticos" en un juego bajo el liderazgo de un Manolo que tiene "a todos el vestuario a su lado". Kike, que a su edad las ha visto de todos los colores, a punta que también es cosa de la unión, de "darle una alegría a una afición que no nos ha criticado nunca". Quedan cuatro partidos en casa: Levante, Real Madrid, Athletic y Real Sociedad.

Quedan 8 días para el choque ante un Rayo Vallecano que tiene a sus dos centrales titulares sancionados (Lejeune y Mendy). Pese a que nada de la táctica de Manolo hayas trascendido, no sería extraño ver a Kike y Roberto Fernández juntos desde el inicio. Cabe recordar que el técnico blanquiazul no va a tener a Urko por sanción.