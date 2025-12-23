Héctor Ibar: "Off the record" todo el mundo te dice que la normativa es injusta

"Es una norma injusta y tenemos que seguir luchando." Héctor Ibar, presidente del C. E. Europa repasó en Esports Cope la situación del club escapulado después que la justicia ordinaria no haya contemplado la cautelar solicitada por el club para continuar jugando en liga en el Nou Sardenya.

"No hay ninguna justificación objetiva que justifique lo que sin duda es una norma discriminatoria", añadió Ibar. "off the record todo el mundo te dice que se trata de una norma injusta, pero hay que encontrar a alguien que nos ayude a desarticular esta norma." De momento y a la espera de una posterior resolución el Europa se ve abocado a disputar lo que queda de temporada en Primera Federación en Can Dragó. El primer visitante en el nuevo recinto escapulado será precisamente el Atlético Madrileño, vigente líder del grupo.

"Las obras en Can Dragó van "on time". Faltan algunas cosas como la mejora de los accesos, la adecuación de la iluminación y la instalación del césped que se llevará a cabo en enero de 2026", explicó el presidente escapulado.

Pensando más a largo plazo Ibar fue tajante: "No podemos contemplar la instalación de césped natural en el Nou Sardenya. ¿Dónde haríamos jugar entonces a nuestro fútbol base? Nuestra identidad y nuestra idiosincrasia nos impiden desalojar a nuestros equipos inferiores de nuestro estadio."

El arranque de la temporada del Europa, recién ascendido a Primera Federación, es tan ilusionante como una señal de aviso para aquellos equipos que quieran venir a "pescar" futbolistas a la entidad graciense. Ahora mismo el equipo esta en plazas de promoción para ascender a Segunda División con jugadores que están brillando con luz propia entre los mejores de la categoría en la temporada. Por ello el presidente escapulado quiso mostrarse cauto: "Muchos clubes se han fijado y se están fijando en nuestros jugadores. Por eso a la hora de reforzar el equipo para la segunda vuelta de la liga primero hemos de ver si somos capaces de retener en la plantilla a todos nuestros futbolistas."