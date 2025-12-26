Habrá elecciones a la presidencia del Balonmano Granollers

Por primera vez en su historia el BM Granollers vivirá unas elecciones a la presidencia. El 12 de enero los socios del club vallesano tendrán que elegir entre el actual presidente, Alfred Serra, al frente de la candidatura 'Som BMG', y el exdirectivo del club, Pep Vega, que lidera la candidatura 'Fem Equip BMG'.

Ambas listas ya han sido oficializadas en el proceso electoral y de hecho ya han presentado parte de su proyecto ante los socios. El primero en hacerlo fue Pep Vega, exjugador del club y exdirectivo en juntas anteriores.

En su candidatura figuran algunos exdirectivos de pasadas juntas, como es el caso de Pep Blanchart, exgerente del club durante décadas, Mireia Cammany, empresaria y exresponsable del área social o Raúl Campos, excapitán y exdirector deportivo del primer equipo.

Por su parte, el actual presidente, Alfred Serra, encabeza un proyecto en el que le acompaña prácticamente toda la actual junta directiva.

Al máximo responsable actual de la entidad le avala la situación actual del club, sobre todo, por el sostenido y moderado crecimiento económico del club.