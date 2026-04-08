El Girona se queda sin Vanat para el tramo final de temporada

Las lesiones continúan sin dar tregua al Girona esta temporada ¡Ni una semana tranquila en Montilivi, piensan algunos! En realidad, si miramos atrás, las dos últimas temporadas del Girona vienen marcadas por las lesiones. Una situación que ha condicionado y mucho los partidos del conjunto catalán y las alineaciones de su entrenador; la temporada 24-25 Míchel Sánchez llegó a tener más de diez bajas por lesión para afrontar algunos partidos.

El último caer ha sido Vladyslav Vanat, el delantero titular del Girona. El ucraniano, que cumple la primera temporada defendiendo la camiseta rojiblanca, es el máximo goleador del equipo con 9 tantos. En el último partido, en la victoria por la mínima contra el Villarreal, Vanat tuvo que retirarse a los once minutos de juego. La pruebas posteriores han revelado que el atacante sufre una lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda. Una lesión, como todas, inoportuna y que va a privar a Vanat de poder acabar la temporada con el Girona porqué estará entre 10 y 12 semanas de baja.

El mercado futbolístico de la Europa del Este se le ha dado bien al Girona. Empezó a controlar ese mercado ya hace años y el gran exponente ha sido Artem Dovbyk, el pichichi de la liga española la temporada 2023-2024 con 24 goles. El Girona acabó tercero en la clasificación solo por detrás del Real Madrid y del Barcelona. Dovbyk aterrizó en Montilivi con 26 años y procedente del Dnipro de su país natal. El Girona pagó casi 8 millones de euros y Dovbyk se convirtió en el fichaje más caro de la historia del conjunto catalán (después fue superado por los 18 millones de euros pagados por Yáser Asprilla). En solo una temporada en Girona Dovbyk se convirtió en el máximo goleador de La Liga y fue traspasado a la Roma por unos 40 millones de euros. Antes que Dovbyk, en el mercado de invierno de la temporada 2022-2022, llegó otro ucraniano: Viktor Tsygankov.

Dos temporadas más tarde, y tras el fiasco que supuso fichar al macedonio Miovski, el Girona volvió a abrir la vía ucraniana. En este caso, Vladyslav Vanat llegó a Montilivi con 23 años y procedente del Dínamo de Kiev. Era internacional con Ucrania y el Girona pagó alrededor de 15 millones de euros. Vanat es el máximo goleador del Girona. Ha marcado 9 goles repartidos en 8 partidos (con doblete incluido frente al Espanyol). Su estreno goleador en España fue en la jornada 4 en Vigo, ante el Celta. Volvió a marcar frente al Valencia (j8), el Betis (j13), el Mallorca (j18) y Osasuna para cerrar la primera vuelta de la liga (j19). Hizo doblete en Cornellà-Prat ante el Espanyol (j20) y tambió vió puerta contra Alavés (j25) y Celta (j26). Siempre que ha marcado Vanat el Girona no ha perdido. Ahora dice adiós a la temporada, tocará pensar en la siguiente campaña para un jugador que en verano firmó un contrato hasta el 2030.