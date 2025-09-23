El Girona: de la Champions a colista de Primera

‘Cómo hemos cambiado’ es el título de una canción del grupo Presuntos Implicados. Para los más jóvenes hay que recordar que esta banda de música tuvo su auge en las décadas de los 80 y de los 90 (todavía estoy tarareando la canción). Y es lo que está pasando con el Girona: el 18 de septiembre de 2024 el conjunto rojiblanco debutaba en la Liga de Campeones y ahora cierra la clasificación de Primera con solo 1 punto sumado en 5 jornadas.

¡El contraste es evidente! Los que más saben de la realidad del Girona y han acompañado al equipo durante buena parte de su historia dicen que la fotografía actual ilustra lo que debe ser el presente del equipo. Un club con 95 años, solo 6 en la máxima categoría del fútbol español y que, históricamente, se ha movido por lo que antes era la Tercera División (la cuarta categoría de nuestro fútbol).

¿Es incierto? ¡No! Aunque con algún matiz, como los altibajos. Ya sabemos que un equipo que no está habituado a jugar en Europa lo acaba pagando. Pero ese peaje ya lo ha superado el Girona en la segunda vuelta de la temporada 2024-2025 con el 13 de 57 en la segunda vuelta que dejó a los de Míchel tan solo un punto por encima del descenso.

Otro factor a tener en cuenta: la inversión. Las ventas de Artem Dovbyk en 2024 y la de Krejci en 2025 han dejado casi 70 milllones en las arcas de Montilivi. Después hay que sumar el resto de jugadores que han salido dejando muchos millones de euros en caja: Aleix Garcia, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera…

Si juntamos que no se ha podido, o no han sabido, frenar la caída libre del equipo y que las ventas no parece que hayan repercutido del todo en el equipo, nos queda una situación delicada y preocupante.El proyecto del Girona pasa por seguir acumulando temporadas en Primera División. Lleva 6, es un recién llegado. Todo lo que sea bajar, perder la categoría, es un descalabro. De toda esta pesadilla a favor del Girona queda que tiene casi toda la liga por delante para cambiar el rumbo. Ya saben que en el fútbol, como en la vida, no hay memoria. Miguel Ángel Sánchez, Míchel, ha hecho historia en el Girona. Pero su crédito no es ilimitado y ahora todos los focos se centran en él.

Míchel ha hecho del Girona un equipo de autor, siguiendo un camino ordenado. Tomó las riendas del equipo en Segunda con un inicio nada fácil, ascendió a Primera, situó al conjunto catalán líder durante muchas jornadas y acabó tercero para acabar jugando la Liga de Campeones.

Pero ahora el técnico vallecano no da con la tecla, pide tiempo y dice que va a ser fiel a una forma de trabajar: primero que el equipo tenga identidad propia, que juegue al fútbol, y después que lleguen los resultados. No es mal camino, la duda es si va a tener tiempo si los que mandan van a seguir creyendo en él cuando la afición empieza a mirar hacia la zona noble de Montilivi.