FCB-ATM (II). Mañana será otro día.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ​​se saludan durante el partido de semifinales de la Copa de España, Copa del Rey, disputado entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Estadio Olímpico Lluis Companys el 25 de febrero de 2025 en Barcelona, ​​España

Una de las muchas teorías elaboradas sobre el mundo del fútbol es la teoría de la necesidad. Dice que normalmente gana el que más lo necesita. El sábado se cumplió en el primer partido de la trilogía entre el Barça y el Atlético de Madrid. Pero todos sabemos que mañana será otra cosa. El Barça se jugaba mucho en el Metropolitano, el Atleti no. Flick no se pudo guardar nada. Simeone mucho. Esta es la alineación del Atlético de Madrid del pasado sábado: Musso; Nahuel, Le Normand, Lenglet, Nico; Koke, Obed Vargas, Baena, Giuliano Simeone; Griezmann y Almada. Y este es el probable once para la ida de los cuartos de final de la Champions: Oblak; Nahuel, Pubill, Hancko, Ruggieri; Koke, Llorente, Giuliano Simeone, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez. Siete cambios, y de los cuatro que repetirían Koke jugó 47 minutos, Giuliano y Griezmann 60 y solo Nahuel disputó el partido entero. Julián y Lookman ni jugaron.

Esta es la alineación del Barcelona del pasado sábado: Joan García; Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric García, Pedri, Fermín; Yamal, Olmo y Rashford. Y esta es la alineación probable para la cita de mañana: Joan García; Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric García, Fermín; Yamal, Lewandowski y Rashford. Repetirían diez de los once. Puede que entre Koundé en el lateral derecho y quizá repita Olmo como falso nueve. En cualquier caso el once sería prácticamente calcado al del Metropolitano. De los once, nueve vienen de jugar con sus selecciones. Seguro que Marc Bernal hubiera sido titular en Champions pero se lesionó y será baja.

El Barça se jugaba media Liga en el Metropolitano y eso obligó a Flick a no poder guardarse nada. El Real madrid había pinchado en Mallorca y no se podía dejar escapar la oportunidad de ampliar ventaja. Tal y como está el panorama la Liga es ‘obligación’ y la Champions la ilusión para los blaugrana. En cambio el Atlético ya ha dicho su última palabra en el campeonato liguero, ni luchará por el título y tiene asegurada su presencia en Champions la próxima temporada. Eso permitió a Simeone jugar con el once y con el Excel pensando en la cita con la Champions. Está claro que los atléticos saltarán al Camp Nou con más combustible en el depósito, pero después hay que jugar. Todos sabemos que mañana será otra historia, otra historia respecto al sábado y otra historia respecto a la semifinal de Copa.