Collboni busca consenso consistorial para apoyar a Sant Andreu y Europa

La problemática de Sant Andreu y Europa con sus estadios para la próxima temporada en Primera Federación ha llegado al pleno del Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde Jaume Collboni ha pedido al resto de grupos del consistorio que hagan frente común con el Ayuntamiento para encontrar soluciones que permitan que Europa y Sant Andreu jueguen la próxima temporada con normalidad en el Nou Sardenya y el Narcís Sala. Con todo, Collboni ha querido ofrecer una visión realista de la situación.

La problemática de ambos clubes presenta alguna diferencia de base. En el caso del Sant Andreu la infraestructura del Narcís Sala permitiría la reimplantación del césped natural para adecuarse a la exigencia de la Federación de tener esta superficie para disputar la competición. Lógicamente esas obras llevarían un plazo de tiempo que se extendería más allá del mes de setiembre por muy pronto que comenzaran. Cabe la posibilidad que de cara a la temporada 25-26 la Federación Española no contemple moratoria alguna y obligue a los equipos a disponer de césped natural desde la primera jornada de liga. Collboni se ha explicado con claridad: "Necesitamos tiempo y la moratoria de la Federación. Sin esta moratoria el Sant Andreu no podrá comenzar la temporada en el Narcís Sala."

En el caso del Europa la infraestructura del Nou Sardenya no permite la implantación de hierba natural en el terreno de juego. El club graciense emitió hace unos días un comunicado reclamando su voluntad de volver a su estadio de toda la vida dejando el campo provisional de Can Dragó. La propuesta recibió el apoyo público del regidor de Deportes, David Escudé, que arremetió contra una normativa que considera "insostenible" desde todos los puntos de vista. En el pleno municipal el alcalde Collboni afirmó que se está "buscando una solución". Collboni quiso matizar que "en cosas que no dependen únicamente del Ayuntamiento no podemos ofrecer soluciones mágicas."

Con la temporada 25-26 pendiente todavía de resolver ya se puede afirmar que la pretemporada de la campaña 26-27 va a venir caliente. Ni Europa ni Sant Andreu, cada uno con sus razones, contemplan Can Dragó como una opción convincente para disputar sus partidos. La Federación Española podría apretar recortando o eliminando las moratorias. El pulso a medio plazo está servido.