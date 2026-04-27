¿Y ahora qué en el Barcelona de baloncesto?

El Barcelona ha cerrado las dos últimas temporadas de Euroliga antes de lo esperado, y en el mismo escenario. Hace casi un año, el 6 de mayo de 2025, el Barcelona cerró su temporada europea en la Salle Gaston Medecin del Principado de Mónaco. Lo hizo con derrota en el quinto y definitivo partido del playoff de cuartos de final de la Euroliga, la eliminatoria previa a la final a 4. Se quedó a las puertas de luchar por el gran título europeo que acabó levantando el Fenerbahce de Sarunas Jasikevicius. Una eliminación muy dolorosa porqué Kevin Punter tuvo el último lanzamiento del partido para dar el triunfo al conjunto azulgrana que al final perdió 85-84. El viernes 24 de abril, también en Mónaco, el Barça no fue capaz de superar al equipo monegasco en la final de la repesca para el playoff de cuartos de final de la Euroliga. Después de jugar los últimos 7 playoffs seguidos de la Euroliga el Barcelona no estará en la post temporada ¡Otra decepción!

Hace un año salió cruz y ahora también. Con esta eliminación la temporada todavía se le va a hacer más larga teniendo en cuenta que el futuro en la Liga Endesa no está ni mucho menos claro. Es difícil pensar que el Barça no va a cerrar la tercera temporada en blanco (el último título fue la Liga ganada la temporada 2022-2023). Y el trabajo se multiplica: 7 jugadores acaban contrato; Nico Laprovittola, Tomas Satoransky, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall. El primero tendría un acuerdo para regresar al Joventut de Badalona. Queda un núcleo duro para trabajar sobre él: Punter, Brizuela, Núñez, Clyburn, Parra y Shengelia. En el Palau llevan meses trabajando, con muchos nombres en cartera y con la promesa de una inyección económica importante para olvidar el pasado más reciente.

Esta semana arrancan los playoffs de la Euroliga con el Olympiacos como el mejor equipo de la fase regular; acabó las 38 jornadas con un balance 26-12. El conjunto griego, el Valencia, el Real Madrid y el Fenerbahce son cabezas de serie. Tendrán el factor pista en una eliminatoria con formato 2-2-1. Las eliminatorias de cuartos de final son:

Fenebahce (TUR) - Zalgiris (LIT)

(TUR) - (LIT) Olympiacos (GRE) - Mónaco (FRA)

(GRE) - (FRA) Valencia (ESP) - Panathinaikos (GRE)

(ESP) - (GRE) Real Madrid (ESP) - Hapoel Tel Aviv (ISR)

Si el Valencia y el Real Madrid superan esta eliminatoria tendremos una semifinal española en Atenas; la final a cuatro se juega en Atenas entre el 23 y el 25 de mayo.