El Barça desafía en Múnich a un Bayern "muy diferente" en la ida de semifinales de la Champions

Análisis del partido entre el Bayern de Múnich y el FC Barcelona.

El FC Barcelona se enfrenta este martes al Bayern de Múnich en el Allianz Arena en el partido de ida de las semifinales de la Champions Femenina.

Aunque el precedente de esta temporada fue un contundente 7-1 a favor de las azulgranas en octubre, han pasado muchos meses y el escenario ahora es distinto. El equipo recupera a Irene Paredes y Salma Paralluelo, pero viaja sin Aitana Bonmatí, cuya vuelta se reserva posiblemente para el partido en el Camp Nou.

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Los analistas coinciden en que el Barça es el favorito, no solo en esta eliminatoria, sino "ante cualquier equipo del mundo", en palabras de la periodista Sandra Riquelme, en Esports COPE. Sin embargo, la propia Riquelme advierte que el de mañana "va a ser un partido muy diferente".

Considera que el Bayern es ahora un equipo "mucho más rodado, con muchos más automatismos" y que el entrenador español, Barcada, ha tenido tiempo de "poner su impronta en el equipo".

Nadie juega como lo hacen las de Pere Romeu" Sandra Riquelme Periodista

Las claves del partido

Se espera que el Barça lleve la iniciativa y domine la posesión, aunque el Bayern es un equipo al que "le gusta mucho tener el balón". La clave para las azulgranas estará en superar la defensa alemana, que "tapa muy bien esos pasillos centrales".

Por ello, se prevé que el Barça se vea "obligado a jugar más por fuera", donde la figura de una Graham Hansen "con la flechita para arriba" puede ser determinante, como ya lo fue en cuartos de final contra el Real Madrid.

EFE Irene Paredes y Alexia Putellas celebran un gol durante el Barcelona - Real Madrid de Champions.

El objetivo para el conjunto de Pere Romeu es claro: "sacar un buen resultado, un resultado positivo para después rematar la faena en el Camp Nou ante su gente". El factor campo en la vuelta es una de las grandes bazas del equipo, que mantiene un idilio especial con su afición en las grandes noches europeas.

No vamos a ver a un Bayern de Múnich tan desdibujado como el que vimos en aquella ocasión" Sandra Riquelme Periodista

La situación extradeportiva

Pese a los rumores sobre el futuro de jugadoras importantes como Mapi León o la renovación de Alexia Putellas, no será un factor decisivo en el rendimiento del equipo.

En cuanto a las ausencias, la de Aitana Bonmatí es la más destacada en la convocatoria para la ida. Tampoco ha entrado Laia Aleixandri por lesión. Cuatro jugadoras del filial completan la lista de convocadas ante el campeón alemán.

Pere Romeu ya adelantó que su inclusión sería "un poco precipitado". La decisión sobre su participación en el partido de vuelta en el Camp Nou podría depender del resultado que se obtenga en Múnich (sábado 18:15 horas)