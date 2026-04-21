El Barça afronta el derbi de la Liga F contra el Espanyol con la Champions en el horizonte

El Barça femenino afronta una semana de grandes retos que comienza con el derbi contra el Espanyol este martes a las siete de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Este encuentro llega justo antes del partido de Champions contra el Bayern de Múnich, por lo que el equipo busca mantener el ritmo competitivo.

El técnico, Pere Romeu, ha confirmado en el último entrenamiento que recupera a dos jugadoras importantes que regresan de sus compromisos internacionales: Mapi León y Salma Paralluelo. Por otro lado, la participación de Patri Guijarro, con molestias en el tobillo derecho, no está descartada, mientras que Aitana Bonmatí será baja hasta el viernes.

Un equipo con valores

En la previa del encuentro, Pere Romeu ha destacado la identidad de su equipo. "Somos un equipo elegante, somos un equipo con valores", ha afirmado el técnico. Además, ha expresado su deseo de obtener una victoria que permita "una celebración digna del equipo que somos".

Somos un equipo elegante, somos un equipo con valores" Pere Romeu Entrenador del FC Barcelona femenino

Cordialidad entre técnicos

En la previa del partido se ha vivido un ambiente de cordialidad entre los entrenadores. Pere Romeu y la entrenadora del Espanyol, Sara Monforte, se saludaron e intercambiaron algunas bromas antes de posar para la tradicional fotografía conjunta.

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La entrenadora del conjunto blanquiazul, por su parte, ha manifestado su intención de que el Barça no se proclame campeón de liga en su campo. "Intentaré que no, sobre todo porque es para mí lo más importante", ha declarado Monfort, quien ha reconocido que la situación no es ideal para su equipo: "No creo que sea un momento cómodo para nosotros tampoco, obviamente".

No creo que sea un momento cómodo para nosotros tampoco, obviamente" Pere Romeu Entrenador del FC Barcelona femenino

Se espera una buena afluencia de público en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, con una previsión de entre 2500 y 3000 espectadores. La responsable del Espanyol, Carmen Jerez, ha señalado que el estadio está en obras, lo que podría dificultar el control y la organización durante el evento.