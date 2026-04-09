¿Se acaba la paciencia de Xavi Pascual en el Barça de basket?

El Barcelona decidió en el mes de noviembre el regreso de Xavi Pascual como entrenador del primer equipo de baloncesto con un contrato de larga duración Era el regreso del hijo pródigo al banquillo del Palau una década después. En la primera etapa, que duró 8 años, Pascual cosechó - entre otros títulos - la segunda Euroliga de la historia de la sección y dotó al equipo de forma de jugar reconocible. Pascual volvió como el salvavidas de un equipo que navegaba sin rumbo, y no solo esta temporada. Aterrizó con el primer objetivo de ganar partidos para clasificar al Barcelona para la Copa del Rey, y lo consiguió y como cabeza de serie. Entre mediados de noviembre y el mes de enero Pascual ganó 18 de los 24 partidos que disputó entre todas las competiciones. Después, a partir de febrero, el equipo cayó: justo antes de la Copa, por ejemplo, perdió 3 de los 6 partidos que disputó.

El miércoles 19 de noviembre durante la presentación como nuevo entrenador del Barcelona Pascual explicó que la Junta Directiva me ha expresado "que si necesitamos alguna cosa estarán detrás siempre apoyándonos y de cara a la siguiente los cambios no pueden ser significativos pero estarán allí y seguro que podemos seguir en otra línea". También dejó claro que "no hay temporadas de transición en el Barcelona, eso no existe".

El Barcelona que vimos durante los tres primeros meses de Xavi Pascual estaba por encima de las expectativas, sobredimensionado y sobrexpuesto en el caso de algunos jugadores. El de la segunda parte de la temporada ha estado por debajo del nivel esperado y ese contraste es lo que llama la atención. Cierto es que las lesiones han afectado y afectan de forma importantísima al rendimiento del grupo; un dato: el único jugador que no se ha lesionado es Willy Hernangómez.

Explicado todo esto, y pensando en el futuro a medio plazo, ha llamado mucho la atención una frase de Xavi Pascual después de la sonrojante derrota frente al Panathinaikos: "cuando acabemos - la temporada - a ver dónde estamos, dónde estaremos y a ver si estaremos". El entrenador de Gavà, acostumbrado a no dar puntadas sin hilo, exterioriza una situación que arrastra desde hace meses. La falta de apoyo del club al equipo, sin refuerzos y con promesas que no se convierten en realidad. En la campaña electoral, el presidente Joan Laporta aseguró que el presupuesto de la sección de baloncesto se incrementará la temporada que viene. Pascual quiere pasearse por España y por Europa con la cabeza bien alta y con capacidad de competir. Sino es así que la Directiva del Barcelona explique públicamente qué futuro espera. "Cuando acabe la temporada hay que ver exactamente dónde estamos. Para estar en el Barcelona, primero, te lo tienes que merecer y después ver en qué situación acabamos todos juntos. Y estar en el Barcelona es para ganar. A final de temporada todos tenemos que hacer una reflexión, hemos de hablar, hemos de explicar muchas cosas y ver quién estará y quién no estará... De jugadores y de todo el mundo", ha explicado Xavi Pascual.