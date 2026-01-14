COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "La vuelta de Joao Cancelo y la incógnita Ter Stegen"

Manolo Oliveros analiza la llegada del defensa portugués y los minutos que puede tener el portero alemán ante el Racing de Santander en la Copa del Rey.

La imatge del dia Manolo Oliveros 07-01-2026
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 14 ENERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura2:10 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 14 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking