La imagen del día de Manolo Oliveros: "La vuelta de Joao Cancelo y la incógnita Ter Stegen"
Manolo Oliveros analiza la llegada del defensa portugués y los minutos que puede tener el portero alemán ante el Racing de Santander en la Copa del Rey.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura2:10 min escucha
