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La imagen del día de Manolo Oliveros: "Pubill volvió ayer a su infancia"

Manolo Oliveros da su opinión sobre el penalti no pitado al defensa del Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou.

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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LA IMAGEN DEL DIA | 09 ABRIL 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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