La imagen del día de Manolo Oliveros: "Primavera de Champions a Madrid"
Con Manolo Oliveros repasamos las horas previas al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
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