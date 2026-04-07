La imagen del día de Manolo Oliveros: "Llega el himno de la Champions"
Manolo Oliveros repasa la previa de los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones con especial atención a los duelos Real Madrid-Bayern y Barcelona-Atlético de Madrid.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
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