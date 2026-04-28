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La imagen del día de Manolo Oliveros: "Espectáculo asegurado en el Parque de los Príncipes"

Manolo Oliveros valora el primer asalto entre el campeón y el aspirante - PSG y Bayern - en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. 

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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LA IMAGEN DEL DIA | 28 ABRIL 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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