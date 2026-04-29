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La imagen del día de Manolo Oliveros: "Se tiene que confiar en la recuperación de Lamine Yamal con la Selección"

Manolo Oliveros repasa el gran partido que protagonizaron el PSG y el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones y valora el proceso de recuperación del jugador azulgrana con España.

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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LA IMAGEN DEL DIA | 29 ABRIL 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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