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La imagen de día de Manolo Oliveros: "El calendario de Liga y los números"

Manolo Oliveros repasa las últimas jornadas de LaLiga en la previa del FC Barcelona - Celta.

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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LA IMAGEN DEL DIA | 22 ABRIL 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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