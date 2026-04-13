El Barça se encomienda a un Lamine Yamal estelar para creer en la remontada
El equipo azulgrana necesita remontar la eliminatoria de Champions ante el Atlético de Madrid con la Liga prácticamente sentenciada.
Barcelona - Publicado el - Actualizado
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