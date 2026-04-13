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El Barça se encomienda a un Lamine Yamal estelar para creer en la remontada

El equipo azulgrana necesita remontar la eliminatoria de Champions ante el Atlético de Madrid con la Liga prácticamente sentenciada.

Lamine Yamal y Thiago Almada, durante el Atlético-Barcelona
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ANÁLISIS MIQUEL SOLER | 13-04-2026 | ESPORTS COPE

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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