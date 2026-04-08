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Los nombres a seguir de Juan Vizcaíno para el primer asalto en la carrera por las semifinales de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid: "En el momento más dulce"

El ex del Atlético de Madrid ha anticipado una eliminatoria mucho más disputada y sin un marcador tan determinante en la ida.

Julián Álvarez y Pedri, en el Barcelona - Atlético
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ENTREVISTA VIZCAINO | ESPORTS COPE | 08-04-2026

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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