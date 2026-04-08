Los nombres a seguir de Juan Vizcaíno para el primer asalto en la carrera por las semifinales de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid: "En el momento más dulce"
El ex del Atlético de Madrid ha anticipado una eliminatoria mucho más disputada y sin un marcador tan determinante en la ida.
Barcelona - Publicado el - Actualizado
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