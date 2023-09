El Mirall s’avança al 15è aniversari de la mort del bisbe Carrera i presenta el cor de Montserrat

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 15 de setembre sobre la preparació per al 15è aniversari de la mort del bisbe Joan Carrera i sobre la nova Schola Cantorum mixta de Montserrat, formada per escolans i escolanes entre els 17 i els 24 anys d’edat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera, i Pau Jorquera, director del nou cor montserratí. Breu ha definit l’entitat que presideix com un col·lectiu “nascut de la mà d’uns antics escolans de Joan Carrera el 2012, quan estava a punt de commemorar-se el cinquè aniversari de la mort del bisbe i en el marc d’uns actes al voltant de la parròquia de Sant Isidre de l’Hospitalet de Llobregat, on ell havia estat de rector molts anys”. Ha destacat, entre altres vincles personals, que va batejar el seu fill “just en el moment que el nomenaven bisbe” i també que va ser el seu “padrí de Confirmació”.





El president del Memorial Bisbe Joan Carrera ha anunciat una pregària al cementiri, davant de la tomba del prelat, “prevista per al 30 de setembre a les 11 del matí, amb una petita pregària en record d’ell”. Igualment ha dit que l’entitat vol “demanar que la tomba amb les despulles de Carrera, enterrat amb la seva mare per voluntat seva, passin a un lloc més proper a l’entrada i pugui ser més fàcilment visitada”. D’altra banda, Jordi Breu ha avançat que es prepara una Miscel·lània o llibre d’homenatge. “El bisbe Joan era un gran escriptor i tenia una gran riquesa de textos que es poden trobar en la columna que publicava cada setmana al setmanari ‘Catalunya Cristiana’, recollides en un gran llibre”, ha explicat. Igualment ha comentat que el Memorial “està ara catalogant i digitalitzant el seu arxiu, en un procés durant el qual s’han trobat moltes notes i altres detalls”. Ha afegit que ”això va fer que es pensés en la idea de demanar col·laboracions, i la llista s’ha anat ampliant amb moltes persones diverses, començant pel mateix cardenal Lluís Martínez Sistach”.





Encara sobre la propera miscel·lània, Breu ha anunciat que “el llibre es divideix en quatre grans parts: una sobre el bisbe Joan Carrera com a persona i seminarista, un altre bloc amb contribucions de gent que el va conèixer com a rector, la visió del prelat a la diòcesi amb aportacions de persones dels mitjans de comunicació i tot el que és Catalunya amb la seva societat i la seva cultura”. Pel que fa a altres activitats, ha dit que “hi haurà celebracions en parròquies on el bisbe Joan tenia vincles, com ara Santa Maria de Badalona, Sant Isidre de l’Hospitalet i altres”.





La nova Schola Cantorum de Montserrat





En la seva intervenció, Pau Jorquera ha explicat que el nou grup coral “és un cor format per escolans i escolanes de 17 a 24 anys d’edat, amb el mateix servei que el grup infantil i participant-hi un cap de setmana al mes des de dissabte al matí i fins diumenge al migdia”. El director del cor ha comentat que aquest primer cap de setmana “serà el 23 i 24 de setembre”, i que “la primera activitat va ser dilluns 11 de setembre, amb l’acte de vestició dels escolans i una primera actuació en què el cor va cantar el ‘Magnificat’ de Manuel Guzmán, obra per a dos solistes i grup composta l’any 1882”. Ha anunciat que Schola Cantorum “cantarà sobretot música d’autors montserratins, ja que a Montserrat hi ha un gran arxiu amb moltes obres desconegudes, però també polifonia i música sacra de nova composició, amb peces fetes per antics escolans i altres músics”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En un altre moment, Jorquera ha destacat que el grup està format per “nois i noies triats a través d’unes audicions i que estudien música i presenten experiència en cant coral”. El director ha destacat que “el cor vol oferir la mateixa qualitat que l’Escolania”, i ha anunciat que “ja s’està preparant la primera actuació dels dos grups a Roma del 6 al 8 d’octubre”, amb motiu del pelegrinatge pels 800 anys de la Confraria de Montserrat. Finalment ha comentat que “la vestimenta manté els seus trets distintius, amb la saia i el roquet”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el 19è aniversari del ministeri episcopal d'Agustí Cortés a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, que coincideix amb un relleu al capdavant de la Delegació de Mitjans de Comunicació: Gerard Carrión substitueix Amparo Gómez. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó "70 veces 7" del grup dominicà "Alfareros", que ens invita a preparar-nos per viure aquest diumenge XXIV durant l'any. Jesús, a l'evangeli, ens diu que hem de perdonar sempre: https://www.youtube.com/watch?v=81iAkTXdlis.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: l'inici del ministeri episcopal de Sergi Gordo dissabte 9 de setembre a Tortosa, les portes obertes a la basílica de la Sagrada Família del 22 al 24 de setembre a la tarda, la imminent assemblea del Moviment de Treballadors Cristians Europeu a Barcelona organitzada per l'Acció Catòlica Obrera (ACO) i la Missa de la Diada celebrada dilluns 11 de setembre a la basílica de Santa Maria del Mar i presidida pel prevere Cinto Busquet. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova

edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).