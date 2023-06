El Mirall presenta el testimoni vocacional d’Andreu Salinas i la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 30 de juny sobre la recent ordenació diaconal d’Andreu Salinas, de camí cap al sacerdoci al servei de l’arxidiòcesi de Barcelona, i sobre la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, que l’Església celebra aquest diumenge 2 de juliol amb el lema “Encomana el teu camí al Senyor i ell actuarà” (Salm 37). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del seminarista Andreu Salinas, ordenat diaca dissabte 24 de juny a la catedral de Barcelona, i del caporal dels Bombers Francesc Sobrino, col·laborador de la Pastoral de la Carretera a l’arxidiòcesi. Salinas ha explicat que, en la seva vida parroquial dels últims anys a l’Hospitalet de Llobregat, ha assumit molt bé “el valor de l’obediència, que va lligat a les tres responsabilitats del diaca: l’altar o servei a l’Eucaristia, la Paraula de Déu mitjançant la qual es compromet a una obediència que omple el cor d’esperança i finalment el servei a la caritat”. Així ho deia el bisbe David Abadías el 24 de juny durant l’homilia de la Missa d’ordenació.





En un altre moment, el nou diaca ha comentat que sempre ha estat “un noi bastant inquiet, des que formava part de la vida eclesial en una família protestant”. Ha recordat que, quan tenia 11 anys, va anar un dia “a la catedral de Barcelona, sense companyia de ningú, i allà la litúrgia, els sagraments i la manifestació de la bellesa van provocar un enamorament de Déu” en ell. A partir d’aquí, segons ha subratllat, va anar participant “en la litúrgia de tota la setmana durant sis mesos”, fins que va demanar “l’entrada a l’Església catòlica, amb el baptisme, ja que aquest sagrament no es donava entre els protestants” de la seva família fins més endavant. Andreu Salinas ha afegit que, entre la seva família, la seva conversió al catolicisme “es va veure de maneres diferents segons el cas”. Ha dit que, per exemple, la seva mare “es va fer també catòlica”, mentre que “el pare va seguir en el protestantisme, tot i que sempre ha respectat l’opció del seu fill perquè volia la màxima felicitat per a ell”.





Andreu Salinas ha explicat que “la litúrgia de la missa d’ordenació va ser cuidada” precisament perquè la seva conversió “va néixer en la litúrgia”. Igualment ha afegit, com a element significatiu de la celebració, “la presència d’una música que fos ecumènica, amb grans compositors que, per exemple, a un pastor luterà alemany present a la cerimònia li va entusiasmar especialment”. El nou diaca ha aclarit que “tota pastoral neix de la litúrgia, però aquesta vivència s’ha de notar en el dia a dia, en el servei als pobres, als joves i als grans, per exemple”. Salinas ha revelat que “Sant Agustí va marcar molt” la seva conversió, “a partir d’un consell

del qui era delegat d’Ecumenisme de l’arxidiòcesi de Barcelona, Jaume González-Agápito”, que li va suggerir “llegir Sant Agustí, Sant Tomàs i altres grans pensadors cristians”.





Pregar abans dels desplaçaments





En la segona part del col·loqui, Francesc Sobrino ha dit que la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit té un gran sentit perquè “cal que les persones que pugen a un vehicle per conduir necessiten concentrar-se i posar-se en mans de Déu, com es veu en el fet que, per exemple, molts fan el senyal de la creu quan inicien la conducció”. Sobre el missatge, basat enguany en la crida a tots els conductors perquè resin uns moments abans del camí, el col·laborador de l'apostolat de la carretera ha recordat que “Déu compta sempre amb la nostra col·laboració, i ens ha dit de moltes maneres que li preguem allò que volem, com un pare està pendent del seu fill i sempre l’ajuda quan li ho demana”. Sobrino ha comentat que, com a bomber, ha portat sovint “la gestió de les emergències a l’edifici del carrer Lleida de Barcelona, on hi ha bombers, Guàrdia Urbana i Mossos”, i que sempre ha estat per a ell una vivència molt enriquidora.

Francesc Sobrino, en un altre moment, ha apuntat que “Barcelona és una ciutat on es donen sovint accidents i situacions en què els bombers han d’actuar per treure persones atrapades, per sufocar incendis i, en definitiva, per posar tothom qui ho necessiti en mans del personal sanitari perquè els atengui”. Ha recordat igualment que “tots els conductors interactuen entre ells”, i que “cal ser comprensius amb els qui es poden equivocar en una maniobra conduint”. El caporal dels bombers ha aclarit que ”en la conducció els altres són germans”. I pel que fa a la diada de Sant Cristòfol, el 10 de juliol, Sobrino ha subratllat que “beneir el cotxe, amb allò que cadascú porta, com ara una creu o una imatge de la Mare de Déu, serveix perquè el conductor entengui que tots estem en bones mans”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la participació de 3.000 nois i noies de Catalunya, Mallorca i Menorca en la propera Jornada Mundial de la Joventut, de l'1 al 6 d'agost a Lisboa, xifres que ha revelat aquesta setmana el Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ). Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Vius en mi', un tema amb el qual el grup Worship.cat ens prepara per viure aquest diumenge XIII durant l'any, amb un missatge marcat per l'hospitalitat de cadascú a Déu i als altres: https://www.youtube.com/watch?v=kyp_0zeXtUE.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: L'inici aquest cap de setmana de les Catecolònies del Bisbat de Solsona com una experiència de lleure cristià per a infants, l'enviament a un centenar de joves de les parròquies barcelonines de Sant Mateu i Sant

Rafael de la Guineueta a caminar 40 dies fins a la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa, la mort de la religiosa benedictina Rosa Julibert diumenge 25 de juny als 90 anys i la presentació aquesta setmana del segon Postgrau en Cultura Religiosa promogut per la Fundació Vedruna Catalunya Educació, la Universitat de Vic i Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).