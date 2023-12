El Mirall presenta un nou Corrent Social Cristià i repassa el moment actual de Justícia i Pau

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 29 de desembre sobre el Corrent Social Cristià, una nova iniciativa per fer present la doctrina de l’Església i els valors de Jesucrist a la vida pública a Catalunya, i sobre Justícia i Pau a Barcelona, que organitza diferents actes de sensibilització durant el gener, començant pel primer dia de 2024, Jornada Mundial de la Pau. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Pilar Ruiz i Albert Solé, impulsors del Corrent Social Cristià, i de Dolors Fernández, presidenta de Justícia i Pau a Barcelona des de fa un any i mig. Dolors Fernández ha explicat que “els objectius de Justícia i Pau continuen intactes aquest any i mig” que porta en el càrrec. Ha lamentat que “es fan un pas endavant i dos enrere perquè, en aquest any i mig, han esclatat dues guerres, per exemple”. Reivindicant “el llegat de Joan Gomis, Arcadi Oliveres i Eudald Vendrell”, Dolors Fernández ha fet seu l’esperit “del missatge del Sant Pare per a la Jornada Mundial de la Pau, enguany sobre la intel·ligència artificial, perquè estigui al servei de l’home, així com tota la tecnologia, perquè no serveixi per substituir la intel·ligència humana, per a les armes i per altres mals”.

La presidenta de Justícia i Pau a Barcelona ha recordat que el missatge del Papa “va adreçat sobretot a les persones més febles en un moment en què les paraules del pontífex són molt oportunes”. Dolors Fernández ha explicat també que “el dia 1 de gener, després d’un acte de la Comunitat de Sant Egidi a les 12 davant de la Catedral de Barcelona, Justícia i Pau organitza una celebració a les 13.00h amb la Missa a la mateixa seu diocesana, però ara només hi va una representació” de l’entitat. Ha anunciat, en aquesta línia, que “el 26 de gener, a l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya de Barcelona a les 19.00h, hi haurà l’acte central per la pau”.

La responsable de Justícia i Pau ha reivindicat “l’optimisme i l’esperança sobretot quan treballem temes de sensibilització a llarg termini”. D’aquest any i mig en el càrrec, Fernández ha subratllat “un treball intern molt intens que s’està fent, amb equips molt consolidats i refets, dins el treball en els quatre eixos”. També ha comentat que “s’ha creat una comissió educativa per buscar noves eines per educar i actualitzar tot aquest gran tema”. La presidenta de Justícia i Pau ha destacat que “es treballa en xarxa sempre tant a nivell eclesial com en el terreny social. “Els eixos ecològic, de drets humans, el diàleg interreligiós (amb la xarxa) i l’acompanyament penitenciari als qui estan a la presó marquen, d’altra banda, els projectes actuals de l’entitat”, ha conclòs Dolors Fernández.

Convocatòria per al 3 de febrer

En la segona part del col·loqui, Albert Solé ha definit el Corrent Social Cristià com “un col·lectiu amb la intenció d’incidir en la vida política, social i pública en general per oferir una alternativa hegemònica actual, en un món on es promouen lleis contràries a la llei natural i a l’evidència científica”. En aquesta línia, ha afegit que “els cristians, en un món d’interessos i lluites partidistes, cal buscar l’alternativa”. Pilar Ruiz, per la seva banda, ha dit que, “en la línia de Justícia i Pau, el Corrent Social parteix del fet que la presència cristiana no hi és en la cultura, en els mitjans de comunicació i en la societat en general”. A més, ha lamentat que “molts cristians no acaben de tenir la força necessària per transformar la societat”. Igualment ha apuntat que “es tracta de formar un gran col·lectiu perquè els polítics escoltin”. Solé ha dit que “la idea és, sense vocació ni interès de formar un partit polític, fer-se presents des de l’eix legal (donant suport als advocats que defensen els mateixos criteris i valors cristians), el cultural i formatiu (per intentar promoure la doctrina social de l’Església, molt poc coneguda), l’eix mediàtic (mirant de fer que la vida cristiana estigui més present en els mitjans, on hi ha molta gent cristiana) i el polític (sense ser partit però dialogant amb els polítics de diferents forces, que són els qui elaboren lleis)”. En un altre moment, Albert Solé ha lamentat “que hi hagi cada cop més crispació entre els partits”.

Sobre la trobada inicial del Corrent Social Cristià, Pilar Ruiz ha anunciat que “el 3 de febrer es farà la presentació més oficial i més ordenada, a la Universitat Abat Oliba, per mostrar els valors que es volen impulsar i els valors que es volen promocionar, tot des d’una proposta que es reflexionarà”. Igualment ha dit que, el matí del 3 de febrer de 9.30 a 13.30h, “és important que hi hagi molta gent per poder començar amb força a través dels grups de treball”. Des del web www.elcorrent.org es pot conèixer tota la informació sobre la nova iniciativa. A nivell de continguts i temes, Pilar Ruiz ha subratllat “tot el que és el dret i la defensa de la vida, les qüestions sobre educació i llibertat de les famílies a l’hora de triar model, la defensa de la família, una ecologia ben entesa amb la persona en el centre amb la seva dignitat i molts altres valors que s’estan definint”. Ha animat els cristians, finalment, a “ser bons observadors davant aquests temes”. En la part final, Albert Solé ha explicat que “un grup de membres d’E-Cristians van plantejar ara fa uns mesos tirar endavant la iniciativa, amb una primera trobada a mitjans de juny, on es van establir els primers grups de treball, i finalment amb un seguit de trobades que han servit per anar avançant”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la festa de la Sagrada Família en l’octava de Nadal, amb la Missa que presideix el cardenal Joan Josep Omella aquest dissabte 30 de desembre a les 20.00h a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Ha nacido un salvador', de Rodrigo Aveiro i la seva banda, inspirats en el passatge de lluc que diu: “Avui ha nascut a la ciutat de David un Salvador, que és Crist el Senyor: https://www.youtube.com/watch?v=vfO4NMfmISs

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: el dinar de Nadal amb els Pobres de la Comunitat de Sant Egidi (celebrat el 25 de desembre) després de presentar la guia ‘On menjar, dormir i rentar-se’, la xifra de 1.380 persones dormint a la intempèrie a Barcelona (a partir del recompte d’Arrels Fundació) i una recent xerrada del nunci del Papa a Espanya i Andorra Bernardito Auza a la Facultat de Comunicació Blanquerna de Barcelona (coincidint amb el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans). Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja)