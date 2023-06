El Mirall presenta el llibre ‘La libertad del no’ i els propers pelegrinatges diocesans de Barcelona a Lourdes

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 23 de juny sobre un nou llibre titulat ‘La libertad del no’, escrit amb finalitats didàctiques i a partir de la coherència que donen els 10 Manaments, i sobre el primer pelegrinatge 2023 a Lourdes organitzat per l’Hospitalitat de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del pedagog Xavier Guillamet, autor del llibre (Amazon), i Marta Ventura, presidenta de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a la Província Eclesiàstica de Barcelona. Guillamet ha destacat que “els mesos de confinament pel Covid obligaven tothom a reiventar-se”, i ha comentat que ell va fer “com un ‘divertimento’ a partir del ‘sí’ i el ‘no’, amb el resultat d’aquest llibre”. Igualment ha dit que “la paraula ‘sí’ està molt ben vista i el ‘no’ té mala premsa, però aquesta última paraula ens deslliura de decisions que poden ser dolentes i, per tant, cal anivellar-la amb el ‘sí’ positiu”.





Xavier Guillamet ha assegurat que el llibre es basa “en la confiança del ‘no’ que ofereixen bona part dels manaments, i Moisès n’és testimoni”. L’autor ha apuntat també que “els errors que tothom comet en la vida poden ajudar els joves a estalviar-se’n alguns”, alhora que ha aclarit que “els 10 Manaments colpeixen perquè són curts i han influït, com cap altre text, en la història de la humanitat”. El pedagog ha recordat que “dos o tres dels manaments es poden considerar teològics però els altres 7 són ètics, com ara el ‘no robaràs’ o el ‘no envejaràs’, i no es poden abandonar, sinó que cal recuperar-los, fins i tot des d’un punt de vista filosòfic”. En un altre moment, Guillamet ha afirmat que “el ‘sí’ té la potència de quedar bé i el ‘no’, en canvi, el contrari”. En aquesta línia, ha reivindicat que “es giri la truita perquè les decisions es prenguin a temps”, i ha posat l’exemple de la bombolla immobiliària, amb ofertes hipotecàries “on el banquer posava la casa, el cotxe, la piscina i altres coses”. Davant d’això, Xavier Guillamet ha conclòs que “cal recórrer al ‘no’, que sovint pot tenir el mateix valor del ‘sí’ i ser l’encert”.





D’altra banda, l’escriptor i autor de ‘La libertad del no’ ha apel·lat al desig de Gandhi de “no ser esclaus de les pròpies decisions”. A més, ha recordat que “això depèn sovint de la pròpia maduresa de la persona, perquè moltes decisions es prenen pensant que la contrària potser hauria estat millor”. Finalment Guillamet ha subratllat que “la llibertat parteix, en el llibre, d’un estudi sobre les addiccions, que no només són drogues o alcohol, sinó també pantalles, sexe, feina o altres realitats”. Ha apuntat igualment que

“les addiccions arriben per una feblesa de dir ‘no’ a una opció”. L’autor ha conclòs que “el ‘no’ més potent que hi ha és la negació a fer mal”.





Del 29 de juny al 2 de juliol amb 450 persones





En la segona part del col·loqui, Marta Ventura ha presentat el 170è pelegrinatge de l’Hospitalitat de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa fins al santuari francès. Ha explicat que “la preparació va molt bé, ara ja en la recta final”. La presidenta de l’entitat ha comentat que “ara ja s’està enllestint tot, assignant serveis, allotjaments i posant tot en marxa”. A més, ha explicat que ”les persones inscrites, ja que la llista està tancada, són unes 450 a les quals cal afegir una parròquia que serà a Lourdes el cap de setmana, com també alguns altres pelegrins individualment”. Ventura ha dit que “120 dels participants en el viatge són malalts i aproximadament mig centenar, voluntaris”. Igualment ha destacat el fet que “acompanyen el pelegrinatge tant el cardenal Joan Josep Omella com el bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo”.

La presidenta de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a la Província Eclesiàstica de Barcelona ha admès que “el nombre de voluntaris joves ha baixat a causa de la Jornada Mundial de la Joventut, però igualment ha anat tot molt bé”. Marta Ventura ha explicat que “la dinàmica del pelegrinatge ja està establerta, amb el dia del viatge (dijous 29) i arribada, el retrobament amb el santuari i el perdó divendres, el gest de l’aigua (amb l'actual restricció del bany), la Missa de benvinguda i la processó de les torxes”. Pel que fa a dissabte, ha destacat “la processó del Santíssim a la tarda, la unció dels malalts i una vetlla”. Finalment ha anunciat que “el cardenal Omella presidirà la Missa internacional diumenge 2 de juliol al matí, dins un pelegrinatge que acabarà amb un dinar de germanor i el comiat”.





Marta Ventura ha comentat que “el gest de l’aigua substitueix l’antic bany d’immersió, i es fa enguany extensiu a tot el pelegrinatge”. L’ha definit com “un moment molt íntim perquè la persona rep aigua a les mans i a la cara amb l’objectiu de purificar-se del pecat, renovar la vida interior i demanar la gràcia”. Una altra novetat, segons la presidenta de l’Hospitalitat, serà aquesta vegada “el segon missatge de Maria a Bernadette, quan li demana ‘que es construeixi una capella’, amb la idea de construir una vida cristiana o una comunitat eclesial que pugui conviure a Lourdes”. Pel que fa a la superació de la pandèmia, Ventura ha dit que “ara tot és molt més relaxat, tot i que es portaran mascaretes als autocars, sense obligatorietat, i sense les restriccions o els certificats que hi havia abans”. Igualment ha aclarit que l’entitat “no ha aturat mai del tot la seva activitat aquests tres anys”.





Finalment, Xavier Guillamet ha ofert un pelegrinatge alternatiu a Lourdes (del 21 al 25 d’agost), en aquest cas organitzat pel Grup Bona Nova de la

Renovació Carismàtica Catòlica en l’Esperit. Per a informació i inscripcions, es pot trucar al telèfon 663 01 04 67 (Clara).





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les Estades amb Cor que organitza Càritas Barcelona a l'estiu per a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Digueu al món', un tema interpretat pel grup Worship.cat i que ens ajuda a viure aquest diumenge XII durant l'any, en què Jesús ens invita a no tenir por i a anunciar el seu missatge: https://www.youtube.com/watch?v=h98rStyHCuQ.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: l'ordenació sacerdotal del benedictí Anton Gordillo aquest mateix divendres 23 de juny a Montserrat, el lliurament dilluns 19 de juny dels Premis Gaudí a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior, una vetlla d'adoració al Temple del Tibidabo organitzada per la parròquia de Santa Agnès de Barcelona, la pregària 'Morir d'esperança organitzada per la Comunitat de Sant Egidi aquesta setmana amb motiu de la Jornada Mundial del Refugiat i la recent elecció de Joan Hernández Serret com a nou secretari general de Religions per la Pau d'Europa. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).