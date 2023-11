El Mirall presenta el llibre ‘El Corazón de Sant Pau’ i la Jornada catalana de Pastoral de la Salut

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 24 de novembre sobre una nova Jornada Interdiocesana de Pastoral de la Salut i, d’altra banda, sobre la recent publicació d’una novel·la històrica, ‘El Corazón de Sant Pau’. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Carmen Benito, directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l’arxidiòcesi de Barcelona, i el metge Carles Paytubí, autor d’aquest llibre sobre l’emblemàtic hospital barceloní. Benito ha destacat que “el compromís de l’Església amb la salut és directe i molt actiu”, i que “la Pastoral de la Salut organitza el servei dels hospitals”, entre altres missions en espais sanitaris o allà on hi ha malaltia i necessitat de guariment o consol. Davant la realitat actual, ha dit que “la manca de sacerdots fa que hi hagi molts laics i laiques entregats que fan igualment l’atenció en espais de salut”. La directora del Secretariat ha situat “l’obligació d’aquest àmbit en la formació, molt bàsica, fonamental perquè no pot anar qualsevol als hospitals, ja que cal tenir una preparació i una mentalitat sana i transversal que admeti la diversitat confessional, sempre des de la identitat cristiana”.





En un altre moment, Carmen Benito ha explicat que “els sacerdots i agents de pastoral s’encarreguen d’atendre tots els malalts, fins al punt que, si un creient d’altres religions necessita un referent propi, la persona que ajuda té l’obligació de posar-s’hi en contacte”. La responsable de Pastoral de la Salut de Barcelona ha anunciat la Jornada Interdiocesana d’aquest àmbit, programada per a aquest dissabte 25 de novembre al Seminari de Barcelona. “Cada any, des de Roma, arriba un lema de treball, aquest any sobre la feblesa de l’esser humà: ‘Donar esperança a la tristor’. Ara es treballarà tot el tema de les malalties mentals que ens ha deixat la pandèmia”, ha subratllat. Igualment ha afegit que les sacsejades polítiques i socials “ens han portat molta depressió i altres dolències, cosa que ha propiciat la creació de xarxes d’ajuda a aquestes persones, amb entitats de cada barri, tant des de l’Església com des de la societat en general”. En definitiva, ha recordat que “les situacions sovint porten a la desesperació i sovint al suïcidi”:





La directora del Secretariat de Pastoral de la Salut ha anunciat que la jornada inclou una ponència, titulada “Acompanyament als pacients de salut mental des de la humanitat”, a càrrec d’Alejandro Rocamora Bonilla, “un psiquiatre que va fundar una societat dedicada al suïcidi en totes les edats, també en persones joves de 15 a 25 anys, franja en què més està augmentant aquest drama, cosa que mostra que alguna cosa estem fent

malament, i una altra sobre acompanyament espiritual i pastoral en la salut mental, a càrrec del diaca Gerardo Dueñas, un dels vicepresidents de Pastoral de la Salut de Madrid i també psiquiatre”. Benito ha conclòs que “estem davant d’una patologia mental que ens interpel·la de manera clara i davant la qual hem de donar una resposta estant present nosaltres mateixos en primera fila, així com des de les xarxes socials”. La directora de Pastoral de la Salut de Barcelona ha reiterat que la jornada “és oberta a tothom, per oferir una ajuda integral des de l’amor humà i cristià”.





Història d’un emblemàtic hospital





En la segona part del col·loqui, el metge Carles Paytubí ha dit que el llibre ‘El Corazón de Sant Pau’ “és una novel·la històrica sobre un hospital que comença el segle X i després recorre tota una història fins al XXI”. Com a síntesi, ha comentat que “la idea clàssica i tradicional que sempre ha predominat és l’inici de l’hospital de Sant Pau el 1401 a partir de petites cases d’acollida que, per problemes econòmics i d’espai, unifiquen els anteriors sis centres de la ciutat, fet que dona forma al primer Santa Creu i Sant Pau”. L’autor ha situat “els dos grans objectius en el desig, a partir de vivències pròpies, de donar vida als pavellons d’assistència, que ara ja no tenen aquesta funció, i en una recerca i documentació que va permetre descobrir que a finals del segle X ja hi havia a Barcelona l’hospital d’en Guitard, amb el suport del cinquè bescompte de Barcelona”.

Paytubí ha explicat que ‘El Corazón de Sant Pau’ “no és una novel·la tradicional, perquè narra els anys clau de la història de l’hospital, amb Carlos Kaplan, que relata el principi i el final”. El metge ha recordat que “tota la història de l’hospital és plena de dades, de patiment i de lluita per la seva condició de centre per a la beneficència a favor de la gent sense recursos”. L’autor del llibre ha dit que “Josep Maria Forcada, actual prior de l’Hospital de Sant Pau, va fer el pròleg”. Carles Paytubí ha comentat que “l’hospital creix actualment i fa un servei important”. Finalment ha revelat que “els petits ingressos d’autor per aquesta novel·la van dedicats a entitats benèfiques que ajuden la gent que pateix a la ciutat de Barcelona”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la figura de Sor Genoveva Masip, religiosa de les Filles de la Caritat de Santa Lluïsa de Marillac i tot un referent en l’acollida dels més necessitats i l’acció social, amb motiu del centenari del seu naixement, que es va viure diumenge 19 de novembre. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Tuve hambre y me diste de comer', que ens ambienta la celebració de Crist Rei aquest diumenge 26 de noviembre: https://www.youtube.com/watch?v=ctp9RbEKiWs&ab_channel=Expresarte-Topic





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la celebració del festival cristià per a joves Canòlic Music aquests dies a Sant Julià de Lòria (Andorra), la presentació aquesta setmana d’un nou llibre del guionista i escriptor Oriol Jara (‘La conversa amb Déu’, d’Albada Editorial), la representació de l’espectacle Michael Jackson Show Tributo aquest diumenge a Castelldefels (a benefici de l’ONG Malaria 40) i la preparación per a la VII Trobada Nacional de Confraresses de cara als dies 7, 8 i 9 de desembre a Barcelona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).