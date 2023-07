El Mirall presenta les celebracions del Carme a Barcelona i un any jubilar pels 175 anys dels claretians

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 14 de juliol sobre les celebracions per la festa de la Mare de Déu del Carme, sobretot aquest dissabte 15 amb la processó per la zona del Port de Barcelona, i sobre un any jubilar dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, fundats per Sant Antoni Maria Claret, amb motiu dels 175 de la fundació de la congregació (de l’1 de juliol de 2023 al 16 de juliol de 2024). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Jerónimo Dadín, responsable d'Atenció a les Tripulacions dels Creuers i col·laborador de Stella Maris i de l'Apostolat del Mar de Barcelona, i Màxim Muñoz, prefecte d'Espiritualitat i Formació de la Província de Sant Pau dels claretians. Dadín ha destacat que “la tradicional processó, al barri de la Barceloneta, no inclou enguany lamentablement la navegació, per problemes d’obres al Port, però si la que anirà als carrers de terra”. Ha destacat també que “és una festa popular que mariners i pescadors gaudeixen, juntament amb la gent de la zona”.

Sobre el missatge de l’Església per al 16 de juliol d’enguany, centrat en la idea que “la gent de la mar dona molt i mereix més”, Jero Dadín ha recordat que “la majoria dels aliments i altres productes que consumim es transporten per via marítima”, alhora que ha afegit que les persones que ho fan possible “mereixen condicions dignes de treball, bones estades a bord i altres drets que cal reivindicar”. El col·laborador de Stella Maris ha comentat que “hi ha molts voluntaris que ajuden la gent de la mar, acollint les tripulacions i oferint-los tota mena de serveis, incloent-hi connexions telemàtiques”. Igualment ha explicat que “l’Apostolat del Mar s’encarrega de portar la Bona Notícia a les tripulacions i les seves famílies” i que “compta amb un edifici que ofereix allotjament a preus assequibles i atendre aquestes necessitats de les tripulacions a bord, serveis que inclouen ajuda espiritual”. Dadín ha revelat que “darrerament, per exemple, els tripulants diuen que necessiten compres per internet i no tenen lloc on puguin rebre-les”.

En altre moment, el col·laborador de l’Apostolat del Mar ha fet una crida “al voluntariat en les diferents àrees”, i ha indicat que, per oferir aquest servei generós, es pot trucar als telèfons 629 271 391 (del diaca Ricard Rodríguez Martos, director de Stella Maris) i 934 431 965 (la seu de l’Apostolat del Mar i Stella Maris). També hi ha l’adreça electrònica stellamaris@stellamaris.org. Finalment ha confirmat que “la missa de les celebracions és a les 20.00h, aquest dissabte, a l’església de Sant Miquel del Port”. També ha invitat tothom a acostar-se a l’Apostolat del Mar i visitar vaixells.

Les missions populars, 175 anys després

En la segona part del col·loqui, Màxim Muñoz ha qualificat l’any jubilar claretià de “moment bonic de celebrar”. Ha explicat que “el Pare Claret, que era molt marià, va buscar una festa de la Mare de Déu per fundar la congregació”. Muñoz ha dit que “l’1 de juliol es va celebrar l’Eucaristia inicial de l’any jubilar, i s’invitava les províncies a obrir la commemoració aquest 16 de juliol, tot just un any abans del 175è aniversari”. El prefecte provincial ha anunciat que “aquest diumenge se celebrarà a les 12.30h a Vic, molt a prop de la cel·la i la cripta amb el sepulcre d’Antoni Maria Claret, una Missa presidida pel provincial, Juan Martín Askaiturrieta, i amb moltes branques de la família claretiana convidades, entre elles laics claretians, les missioneres claretianes i altres per participar de la festa”.

Màxim Muñoz ha dit que “s’ha donat molta importància a un congrés d’espiritualitat claretiana, que es farà del 7 al 15 de juliol de 2024, per prendre consciència dels nous reptes i actualitzar el missatge claretià”. En aquesta línia, ha recordat que “aquesta espiritualitat és missionera, amb el foc que anima tothom davant la societat i l’Església, amb la idea de revifar la vida interior dels claretians”. El prefecte d’Espiritualitat i Formació ha apuntat que “l’espiritualitat dels claretians és atractiva en un món en què hi ha crisi de vocacions a la vida religiosa, però sobretot al fet de ser cristià”. Ha reivindicat l’esperit “d’un llibre titulat ‘Un místic de l’acció’, sobre el Pare Claret, que marca d’alguna manera la capacitat de treball i les missions populars mentre es dediquen hores a la Lectio Divina i a la pregària, dos punts bàsics per entendre els claretians”. Igualment ha subratllat que Antoni Maria Claret “va insistir molt a tenir la Paraula de Déu en la base de l’espiritualitat cristiana, en un moment en què la Sagrada Escriptura no predominava”, i ha recordat que “va patir la persecució fins al final de la seva vida”.

El claretià prefecte d’Espiritualitat i Formació de la província que inclou Catalunya (amb el País Basc, Navarra, França i Itàlia) ha anunciat que “els objectius de l’any jubilar se centren en l’actitud de mirar al passat, però no pas per fer arqueologia, sinó per trobar la font, l’origen i la inspiració en els fundadors, a l’època inicial, tornant als orígens per revifar el carisma iniciador, el foc que va alimentar el Pare Claret, i actualitzar-lo d’acord amb els signes dels temps”. Muñoz, a més, ha apuntat que els claretians “tenen implantació en 66 països” i que “s’ha equilibrat aquesta presència entre les tres zones del món on hi ha comunitats, que són Europa amb Amèrica llatina, Àfrica i Àsia”. Recordem que el general dels claretians, Mathew Vattamatan, que va presidir l’1 de juliol a Roma l’inici del Jubileu, és indi.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el nomenament de Sergi Gordo com a nou bisbe de Tortosa, notícia que es va fer pública aquest dijous 13 de juliol. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Ogni mia Parola', tema del grup Gen Verde que ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge XV durant l'any, sobretot a partir de la profecia d'Isaïes que anticipa la Paràbola del Sembrador, a partir de la imatge de la pluja que cau del cel i fa germinar la terra: https://www.youtube.com/watch?v=STB-0HG19wo.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: La festa de Sant Cristòfol, amb benedicció de vehicles a Barcelona (carrer Regomir i la basílica de la Concepció) i en altres llocs de Catalunya, i la creació d'una nova imatge de la Mare de Déu elaborada a la presó de Brians 2 i reconeguda per l'Església. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).