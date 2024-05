El Mirall presenta el Corpus, Dia de la Caritat, i un nou concert a benefici de projectes del Raval

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 31 de maig sobre l'acció de Càritas, que té en marxa aquests dies la Campanya del Corpus 2024, i sobre un nou concert del XXX Cicle de Música de l’Associació per l’Altre Cor Cremat-Ajut al Quart Món, entitat nascuda el 12 de febrer de 1994 només uns dies després de l’incendi del Liceu. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Luis-Miguel Luna, secretari de Presidència de Càritas Catalunya, i Mercè de la Torre, presidenta de l’Associació per l’Altre Cor Cremat-Ajut al Quart Món. Luna ha explicat que “aquesta és una setmana fantàstica per a Càritas, que presenta les seves memòries a les diòcesis amb seu a Catalunya, en un exercici de transparència i rendició de comptes davant de socis, donants i voluntaris de l’entitat però també davant la societat catalana”. Ha recordat que “moltes persones hi estan treballant des de fa un parell de mesos”. El secretari de Presidència de Càritas Catalunya ha destacat que, “a més de les comunitats cristianes, hi ha una part important de la societat que creu en la feina caritativa de l’Església, encara que no combreguin amb la nostra religió”.





Luis-Miguel Luna ha comentat que “ara vivim moments difícils per l’augment de la carestia de la vida, però igualment molts fan l’esforç encara que sovint no arriben a final de mes”. Ha lamentat igualment que “cada vegada més es veu que les necessitats de la gent són a tot arreu, perquè hi ha grans desigualtats tant en països anomenats del sud com aquí, perquè moltes vegades han arribat a casa nostra”. Sobre el lema, “Estem allà on ens necessites”, Luna ha recordat que “estem ara en un món molt convuls, amb moltes realitats actuals que ens porten a estar desorientats i perduts, amb molta gent que perd l’esperança, com passa amb els qui viuen sols sense desitjar-ho". El dirigent de Càritas Catalunya també ha apuntat que l’entitat eclesial “és potser la que té més capil·laritat a nivell de Catalunya i d’Espanya, quan es tracta d’ajudar els necessitats”. En aquesta línia, ha afegit que Càritas “vol veure sempre el rostre de Crist en els últims, en els exclosos de la societat, ja que ell tenia aquesta predilecció pels necessitats”.





El secretari de Presidència de Càritas Catalunya ha explicat que “l’objectiu de l’entitat interdiocesana és donar suport a les 10 Càritas catalanes, portant la representació global davant institucions públiques, mitjans de comunicació d’àmbit català i altres realitats, així com coordinar les Esglésies locals des de l’estructura confederal”. Pel que fa a les dades, ha anunciat que “el 9 de juliol Càritas Catalunya presentarà la memòria conjunta de les 10 diocesanes, amb alguns temes comuns importants, sobretot les dificultats per a l’empadronament en determinats municipis catalans, tenint en compte que, un cop superat el Covid, tornen a venir persones d’Hondures, Veneçuela, Colòmbia i altres països amb greus problemes”. També ha recordat que aquesta memòria “és un resum de tota l’acció de Càritas, amb programes molt importants, com ara el d’inserció laboral”. Ha posat l’exemple “d’una recent conferència de premsa sobre inserció laboral, àmbit menys conegut socialment, però que es canalitza a través de 10 empreses d’inserció”. Luna ha destacat, sobre l’ajuda econòmica, que “cal esmentar també l’acció propera de Càritas a les mateixes parròquies”.





Ajuda al Raval des de la música





A la segona part del col·loqui, Mercè de la Torre ha dit que “és important destacar que l’incendi al Teatre del Liceu es va produir el 31 de gener de 1994 i el 12 de febrer, Santa Eulàlia, es va presentar l’associació al registre de la Generalitat, amb l’argument que el cor de Barcelona havia de ser sobretot un cor que patís, tot just al darrere del Liceu”. Ha aclarit que l’entitat “comparteix la tristor per l’incendi del Liceu, però també reclama la mateixa tristor pels qui pateixen”. De la Torre ha comentat, a més, que “cada any es fan 6 concerts, 4 abans de l’estiu i els altres 2, durant la tardor”. Ha apuntat igualment que l’associació “va néixer amb la finalitat de ser timbre d’alarma des de la senzillesa, per dir a tothom que es pot anar a una església per sentir bona música”.





Aquest proper concert es fa aquest dissabte 1 de juny a les 20.00h a l’església de Sant Agustí de Barcelona, amb l’actuació de Contrapunto Vocale, que interpreta música coral del Romanticisme francès. “Tothom pot compartir el que té, també els músics”, ha assegurat Mercè de la Torre. La presidenta de l’Associació per l’Altre Cor Cremat ha revelat que “cada any es mira la caixa de recaptació a finals de novembre, i aleshores es reparteix la quantitat entre diversos centres i entitats que poden veure enfortit el seu propi servei, sempre des del cor”. Finalment ha avançat que “els propers concerts del 2024 seran el 26 d’octubre i el 30 de novembre”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració central diumenge 26 de maig pels 500 anys de la Parròquia de Sant Llorenç, actual catedral de Sant Feliu de Llobregat, i pels 20 de la diòcesi. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la versió catalana de la cançó "Holy Spirit" de Kim Walker Smith, traduïda i interpretada per Worship.Cat com una invocació cantada a l'Esperit Sant:

https://www.youtube.com/watch?v=Nm3exUvxBEA&ab_channel=Worship.CAT