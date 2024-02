El Mirall presenta la Campanya 2024 de Mans Unides i se suma a la Jornada Mundial del Malalt

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 9 de febrer sobre la Campanya 2024 de Mans Unides, amb el lema ‘L’efecte ésser humà’ per demanar justícia climàtica amb els més vulnerables, i sobre la Jornada Mundial del Malalt, coincidint aquest diumenge 11 de febrer (igual que la col·lecta de l’ONG contra la Fam) amb la festa de la Mare de Déu de Lourdes. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Zarel León Segura, promotora del Centre d’Estudis Ecumènics a l’estat mexicà de Guerrero (ajudat per l’ONG catòlica), i Marta Ventura, presidenta de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Marta Ventura ha anunciat que “aquest diumenge se celebra la festa a la catedral de Barcelona, a les 19.15h, presidida pel cardenal Joan Josep Omella; però abans es resa el Rosari a les 18.00 i, al final de la celebració, hi ha la processó de torxes per l’interior del temple”.





La presidenta de l’Hospitalitat ha definit l’entitat diocesana com un servei “per acompanyar persones malaltes, dependents o amb alguna discapacitat durant tot l’any, no només anant a Lourdes, sinó perquè no se sentin mai soles”. Marta Ventura ha comentat que, entre altres activitats, “hi ha programada una calçotada per al 18 de febrer, una ruta pel Camí de Santiago amb hospitalaris i malalts que es farà del 9 al 17 d’agost i, a més, els dos pelegrinatges a Lourdes, a finals de juny i a finals de setembre”. També ha dit que aquest cap de setmana va a Lourdes per temes de coordinació entre les hospitalitats de cara a les estades amb malalts. Ventura, a més d’invitar “tothom a participar diumenge 11 a les 19.15h a la Missa de la Catedral de Barcelona”, ha situat com a gran prioritat “que s’animin molts joves als pelegrinatges, perquè transformen i animen molt”.





Sopars de la fam i la col·lecta l’11 de febrer





En la segona part del col·loqui, Mireia Angerri ha assegurat que aquest 2024 “la campanya de Mans Unides es presenta molt bé, en positiu sempre”. Ha recordat que “una entitat que lluita des de fa 65 anys contra la fam al món i no aconsegueix pal·liar aquesta xacra social es podria sentir desanimada, però no és així perquè se segueix lluitant amb esperança des de la campanya anual”. La presidenta de Mans Unides a Barcelona ha recordat que “es treballa cada any sobre 500 projectes arreu del món, sobretot a l’Àfrica, a Amèrica llatina i a l’Àsia, amb presència en més de 50 països”. Ha situat l’efecte ésser humà en la imatge “d’una papallona que

aleteja, com nosaltres quan prenem les nostres decisions conscients que canvien la realitat”. Angerri ha assegurat que la humanitat “és l’única espècie que pot revertir les accions que fan mal a la casa comuna, al planeta”.





Zarel León ha explicat que “el Centre d’Estudis Ecumènics va néixer el 1968 de la mà de dos pastors evangèlics i dos sacerdots catòlics, però ara l’ecumenisme té més a veure amb la casa comuna, perquè només hi ha un planeta i l’hem de cuidar entre tots”. També ha subratllat que l’entitat “col·labora amb comunitats indígenes per a l’autoorganització de territoris, a partir de la cura de cada territori i la participació de les dones”. En aquesta línia, ha recordat que “l’emergència climàtica afecta tothom però té pitjors conseqüències entre els més vulnerables”. León ha dit que fins i tot “el cicle de pluges s’ha modificat, cosa que afecta directament les collites i, per tant, les famílies deixen de tenir planificats els seus aliments durant l’any”. Com a exemple, ha apuntat que “un huracà de l’any passat va fer un canvi molt brusc en la seva força, fet que pot destruir ciutats turístiques senceres”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En un altre moment, Zarel León Segura ha afirmat que “hi ha pobreses de tota mena entre les comunitats indígenes, però les dones tenen un pes més gran, que és el d’haver d’atendre els seus fills a casa”. També ha explicat que “les conseqüències sobre les dones són molt greus no només perquè no poden participar en les assemblees, sinó també en qüestions quotidianes, com ara la mateixa atenció a la família”. La promotora del Centre d’Estudis Ecumènics ha presentat com a fita assolida de tot el projecte el fet que “s’ha aconseguit representació a les assemblees sense necessitat de fer-ho mitjançant els partits polítics”. Una altra és que “s’ha pogut arribar a tenir un govern municipal o d’altres àmbits amb elecció directa sobre les mateixes assemblees”. De cara al futur, ha apuntat que “existeix un observatori de violència comunitària per lluitar contra les agressions contra les dones”, una emergència molt present.





Finalment Mireia Angerri ha presentat una activitat molt tradicional per a Mans Unides, que és el sopar de la fam, “coincidint aquest divendres 9 de febrer amb el Dia del Dejuni Voluntari, concretament a les 20.30h a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona”, entre altres convocatòries.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la presentació el 3 de febrer, a la Universitat Abat Oliba, del Corrent Social Cristià com un "nou moviment per transformar la societat". Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Senyor, pots moure les muntanyes', un tema per ambientar el diumenge VI durant l'any i amb què el grup Worship.cat exalta la capacitat guaridora del Senyor: https://www.youtube.com/watch?v=11doN8a1Gc8.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: les celebracions per Santa Eulàlia entre diumenge 11 i dilluns 12 de febrer a la catedral de Barcelona, l'anunci de tancament progressiu de l'escola Sagrat Cor del barri barceloní de Fort Pienc, la celebració de la 17a Jornada de Pastoral Educativa de l'Escola Cristiana de Catalunya divendres 16 de febrer a l'escola Sant Ignasi dels Jesuïtes de Sarrià i l'Institut Químic de Sarrià i les II Jornades de l'Església de Barcelona per la Interacció entre Cultures organitzades pel Secretariat de Pastoral amb Migrants i diverses entitats. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).