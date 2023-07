El Mirall ofereix una trobada espiritual d’estiu per a joves a Gisclareny i presenta la festa de Sant Jaume

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 21 de juliol sobre la trobada de convivència espiritual per a joves Gisclareny 2023, que es farà del 21 al 25 d’agost en aquest poble del Berguedà, i sobre la festa de Sant Jaume, que es viurà dimarts 25 de juliol amb una Missa solemne a l’església que porta el nom de l’apòstol a Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Montse Claveras, coorganitzadora de les jornades juvenils, Gabriel Alexander Palacios, jove inscrit en la trobada, i Ramiro Arca, president de l'Associació d’Amics de l’Apòstol i del Camí de Santiago a Barcelona. "2030... Una odissea a les teves mans. Jo seré amb vosaltres cada dia". Aquesta frase, amb una referència a l'horitzó del 2030 al nostre món i a una frase del capítol 28 de l'evangeli de Mateu, és el lema de les convivències per a joves que es faran del 21 al 25 d'agost a Gisclareny, un petit poblet de la comarca del Berguedà, als peus del Pedraforca. Els organitzadors, que són el prevere Gaspar Comellas i les laiques Montse Claveras i Mercè Lajara, proposen quatre jornades en què natura, espiritualitat, escolta i diàleg es fan presents entre els participants, tot en un entorn privilegiat. Per a més informació, es pot trucar als telèfons 618 05 07 65 i 660 71 87 92.

Montserrat Claveras ha destacat que “la trobada vol ser de joves i adolescents, aquest any per grups d’edat, cadascun amb el seu espai, i que aculli creients i no creients”. Ha comentat també que “el lema és doble: 2030 una odissea (amb el joc de paraules de l’Agenda 2030 de l’ONU i la pel·lícula), perquè no hi hagi tanta pobresa ni desigualtats, i després el final de l’evangeli de Mateu perquè Jesús és el millor company per assolir aquests objectius”. Per la seva banda, Gabriel ha dit que “el dia és molt divertit, amb activitats diverses després de la pregària matinal a la capella”. El jove adolescent ha reconegut que “l’any passat, en anar-hi per primera vegada”, no tenia “gaire fe, però després tot va canviar”. Gabriel Palacios ha assegurat que “deixar el mòbil per assaborir un espai tranquil, cosa que ho fa tot més fàcil, va ser el més positiu de la primera experiència” que va tenir el 2022.

Claveras ha explicat que “un altre moment interessant és la vetlla lúdica a la nit, després d’un dia de reflexió que dona pas a la diversió”. Gabriel Palacios ha subratllat que “la caminada a l’ermita de Sant Miquel de Turbians és molt tranquil·la i agradable, perquè hi havia moltes coses per fer”, i ha comentat que “fins i tot alguns es van atrevir a tocar les campanes” de l’església”. Montse Claveras ha dit, a més, que “l’excursió a Sant Miquel de Turbians és de fet la curta, perquè la llarga és fins a les Fonts del Bastareny, on es gaudeix molt de la natura i d’unes aigües que són un espectacle”. Gabriel Palacios ha apuntat que “un grup de nois”, entre els quals hi era ell, “es va perdre en el camí cap a les fonts, fins al punt que van haver de venir els bombers”, i els van portar després en el camió.

Claveras, d’altra banda, ha definit la trobada com “una oportunitat per gaudir de la vida i conèixer més Déu, punts en què tothom coincideix”. Sobre els dies, el jove adolescent ha reconegut que el període de convivència se li fa “molt curt”. A més, ha assegurat que allò que més valora és “compartir una experiència amb Déu, una de les coses més boniques que hi ha, i també amb gent que té la mateixa inquietud i sent el mateix”. L’organitzadora ha recordat que “per a adolescents i per a més grans, l’experiència va molt bé perquè tot plegat obre moltes portes a tothom, des de l’alegria i el testimoni d’anar pregonant pels carrers allò que es viu” a Gisclareny.

Apòstol venerat a Catalunya a través del Camí

En la segona part del col·loqui, Ramiro Arca ha presentat la Missa solemne del 25 de juliol a l’església de Sant Jaume, al carrer Ferran de Barcelona. El president de l’Associació d’Amics de l’Apòstol ha destacat que “enguany la festa es presenta bé, perquè cada vegada hi ha més gent il·lusionada amb la jornada i amb el camí”, especialment després dels anys de pandèmia. Arca ha apuntat igualment que “totes les rutes i de totes les maneres serveixen”. Ha qüestionat, això sí, que “la gent promocioni el camí i després no digui que, quan el 25 de juliol cau en diumenge, es viu un Any Sant, no només jacobeu, que ho són tots”. En la mateixa línia, ha invitat tothom a “fer les rutes catalanes del Camí de Santiago, per la Jonquera, per Coll d’Ares o per Puigcerdà”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les Servidores de Jesús, del Cottolengo del Pare Alegre de Barcelona, congregació que acaba de rebre una nova religiosa, Yéssica González, consagrada diumenge 16 de juliol. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Un futur que sigui nou', tema de Matt Maher interpretat en català pel grup Worship.cat per ajudar-nos a viure aquest diumenge XVI durant l'any, en què Jesús ens presenta dues maneres de sembrar, que són el jull i la bona llavor: https://www.youtube.com/watch?v=wAZhB--C45g.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: El nomenament aquesta setmana del sacerdot de la diòcesi de Vic Pere Oliva com a nou rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, un nou Capítol General de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna del 16 de juliol al 14 d'agost a Vic i la pròrroga concedida a la Universitat Abat Oliba perquè la seva Càtedra UNESCO en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural mantingui les seves activitats almenys fins al 30 de juny de 2025. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).