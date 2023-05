El Mirall ofereix un podcast del Bisbat de Sant Feliu i el llibre ‘Destino Caná’ sobre formació prematrimonial

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 19 de maig sobre la 57a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, amb una iniciativa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat en forma de podcast, i sobre un llibre titulat ‘Destino Caná’, amb vivències d’un matrimoni a partir de la seva experiència de preparar parelles per casar-se. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Amparo Gómez, delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Sant Feliu, i Rafa Cervera, periodista esportiu i coautor, amb la seva dona, d’un treball vivencial editat per PPC. Rafa Cervera ha destacat que “aquest llibre és el resultat de 25 anys fent cursos prematrimonials i 28 de casats”. Ha afegit que “s’ha posat en paper per difondre allò que plantegen sovint les parelles, perquè és més important el ‘sí’ de després que no pas el del casament, l’ordenació o la consagració”. L’autor de ‘Destino Caná’ ha alertat davant “el risc que es pugui acabar el compromís si no es vetlla perquè duri”.





El també periodista esportiu ha subratllat, en un altre moment, que “triar el matrimoni és el mateix que elegir una feina o un menú, cosa que exclou opcions, i avui dia potser la fidelitat no està de moda, com es veu en sèries de televisió o en llibres”. Cervera igualment ha dit que “la fidelitat és pròpia de Déu”. A més, ha afegit que “l’amor no és sentiment o estat d’ànim, perquè sovint estem contents però no som feliços, com passa amb missioners, per exemple, en països africans de difícil estada”. Rafa Cervera ha recordat que “cal passar la pilota a Déu perquè jugui, com passa amb les estrelles de l’esport”. Ha assegurat que ell i la seva dona “reivindiquen el matrimoni com una vocació de servei que val la pena si no es mira des de l’egoisme”. Tot i que Rafa Cervera ha reconegut que “sovint fa vertigen el compromís per sempre, però fer camí tots dos junts naixent de nou, com diu Jesús a Nicodem en el capítol 3 de l’evangeli de Joan, i el matrimoni és una oportunitat per assolir això”.





L’autor de ‘Destino Caná’ també ha explicat que “la convivència és, en el fons, la posada en pràctica de l’amor, que no és només teòric, i aquesta comunicació passa per un mètode anomenat PAT, que vol dir ‘perdó’ per allò que no es fa bé, ‘agraïment’ com una capacitat de valorar sense bronques i el ‘t’estimo’, molt important per reafirmar” aquest amor. Cervera ha reivindicat “la lluita pel creixement de l’estimació”. Sobre una tercera part del llibre dedicada a la paternitat, ha comentat que “els fills són un do i un regal davant el qual els pares donen la vida en plenitud en els aspectes del cos, l’ànima o ment i la dimensió espiritual, darrerament molt devaluat”.

L’autor del llibre ha conclòs que “cal tenir present que tot és possible si hi ha Déu en el matrimoni”. Ha recordat igualment que el llibre “pot ajudar els qui es preparen per al matrimoni i també les parelles en crisi o amb problemes”.





L’Església i la comunicació amb nous instruments





En la segona part del col·loqui, a partir de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, enguany amb el lema “Parlar amb el cor, en la veritat i en l’amor’, Amparo Gómez ha explicat que “el podcast neix pel desig de generar més continguts en el terreny audiovisual, on es fa ara un fet un petit pas en la direcció justa”. D’aquesta commemoració anual, la també periodista ha destacat que “el Papa, en els últims missatges per a la jornada i també enguany, recorda la importància del cor per escoltar, l’any passat, i per parlar, aquest 2023, sempre des d’una pedagogia als periodistes i a tot el Poble de Déu a través d’elements bàsics com l’escolta i la paraula”. La delegada de Mitjans a Sant Feliu ha apuntat que, “si hi poses el cor, la comunicació sempre surt d’una altra manera”.

Amparo Gómez ha presentat el nou podcast de la diòcesi de Sant Feliu com “un recurs que aprofita aquesta eina de manera molt senzilla, perquè la planta està viva si surten flors noves”. Ha explicat que “aquest podcast consisteix en un comentari a l’evangeli del diumenge, amb el text emès des de l’ajuda de la intel·ligència artificial que dona pas a una reflexió breu i entenedora per a tothom”. Ha afegit que els comentaris “estan elaborats per preveres, diaques i laics i laiques”. De cara al futur, la periodista ha dit que “el podcast ha nascut com un producte breu que queda penjat al canal de youtube del Bisbat de Sant Feliu, amb la facilitat de difusió que donen les xarxes i els grups de Whatsapp”. S’ha mostrat igualment oberta a la possibilitat “que sigui un programa més llarg de ràdio a la carta que pugui incloure, per exemple, elements com ara la carta dominical del bisbe, ja emesa per moltes ràdios, i notícies diocesanes”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració de l'Apostolat Seglar i el Laïcat a Barcelona, presidida pel cardenal Omella i programada per a aquest dissabte 20 de maig a les 17.30h a l'església de Sant Pau del Camp, i sobre algunes dades sobre l'acció social de l'Església a Catalunya a partir de la Memòria d'Activitats presentada dimecres per la Conferència Episcopal Espanyola. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Et seguiré', interpretat per Worship.cat i per ambientar la solemnitat de l'Ascensió del Senyor, que se celebra aquest diumenge: https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la recent estada a Catalunya de l'arquebisbe Aldo Cavalli (visitador

apostòlic enviat pel Papa a Medjugorje), les peticions als partits polítics de cara a les eleccions municipals exposades per Càritas Catalunya, la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants i les entitats socials dels Jesuïtes de Catalunya i la celebració de Sant Isidre Llaurador, patró dels pagesos, a Tarragona i en altres llocs de Catalunya. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).