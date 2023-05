El Mirall ofereix un llibre sobre ecumenisme i s’acosta a la Mare de Déu patrona de la diòcesi de Terrassa

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 5 de maig sobre el llibre ‘Caminar juntos, manual de ecumenismo’, presentat aquest dimecres a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, i sobre la devoció a la Mare de Déu de la Salut, patrona de la diòcesi de Terrassa, amb motiu de la recent col·locació d’una imatge a la Catedral del Sant Esperit i també de la celebració, dissabte 6 de maig, de l’Aplec de Malalts. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Antoni Matabosch, expert en diàleg entre cristians i un dels autors d’aquest treball, i Fidel Catalán, vicari general del Bisbat de Terrassa. Fidel Catalán ha explicat que la col·locació d’una nova imatge de la Mare de Déu de la Salut a la catedral del Sant Esperit “era pertinent com a projecte nascut el 2008, quan l’aleshores bisbe titular Josep-Àngel Saiz va declarar aquesta advocació mariana patrona del bisbat”. Ha reconegut que “no era fàcil la ubicació perquè les capelles ja estaven cobertes d’imatges”.





En aquesta línia, el vicari general ha comentat que els diocesans “estan molt contents amb aquesta novetat, ja que la rivalitat anecdòtica de les dues grans ciutats, Terrassa i Sabadell, queda superada per la presència de la Mare de Déu als dos llocs des que s’ha situat la imatge en un lateral al costat de la Capella del Santíssim”. Fidel Catalán ha subratllat que el santuari de la Salut, situat al pulmó de Sabadell, “ofereix una excel·lent acollida cada dia, i especialment aquest dissabte 6 de maig a l’Aplec de Malalts, on el bisbe presideix una gran trobada amb sacerdots, voluntaris, sobretot malalts i molts altres laics i laiques devots de la Mare de Déu”. Igualment ha explicat que “l’Aplec de Malalts és el més antic de la diòcesi, erigida el 2004, ja que es fa des del 2005”.





Obra coral sobre diferències i potencial entre cristians





En la segona part del col·loqui, Matabosch ha definit el gran volum sobre cristians diversos, presentat dimecres 6 de maig com “un compendi sobre un tema, que és en aquest cas l’ecumenisme, fet per especialistes adreçat a no especialistes i que vol donar una visió general sobre el tema”. En aquesta línia, ha comentat que “els 4 editors han estat cinc anys treballant, a partir de material molt més antic, però amb la idea de proposar un nou esquema, amb un primer capítol sobre què és l’ecumenisme, donar a conèixer què pensa cada confessió cristiana, aquells temes de diferències, com ara Escriptura i tradició o l’Eucaristia, els grans acords des del Concili

Vaticà II i els diferents tipus d’ecumenisme”. El prevere i estudiós del diàleg entre cristians ha aclarit que “s’ha volgut posar el tema a l’abast potser no de tothom però sí de molta gent interessada en l’ecumenisme”.





Matabosch ha recordat que “l’ecumenisme va començar el 1910, quan es van reunir un miler llarg de missioners protestants de tot el món que veien que la desunió dels cristians impedia l’evangelització”. Ha apuntat igualment que “el Vaticà II i abans el Consell Mundial d’Esglésies van ser-hi un gran impuls”. A més, el també teòleg i representant catòlic al Grup de Treball Estable de Religió ha comentat que “la comparativa de l’ecumenisme amb un bosc, on hi ha diversitat i moments diferents, és vàlida perquè s’ha consolidat un moviment ecumènic molt arrelat, cosa que ha permès, amb aquest llibre, mantenir l’esperança”. Antoni Matabosch ha recordat que “Joan XXIII deia que l’ecumenisme és absolutament necessari”, però també que “no sabem quan l’Esperit bufarà cap a aquesta comunió plena”. El veterà sacerdot s’ha mostrat “optimista, perquè cal fer coses i se n’estan fent”. I sobre l’acte de presentació del llibre ‘Caminar juntos, manual de ecumenisme’, Matabosch l’ha qualificat de “molt interessant, amb una completa exposició del bisbe Francesc Conesa i una lectura crítica del president dels protestants espanyols”. Finalment ha destacat que “el llibre és de lectura i de consulta, amb unes explicacions bastant intel·ligibles”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la imatge restaurada del Sant Crist de Lepant, de la Catedral de Barcelona, presentada aquesta setmana i exposada a la capella de Sant Sever (al costat de la mateixa seu) fins al 28 de maig. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Tu ets el camí', tema interpretat pel grup Worship.cat amb lletra inspirada en el capítol 14 de l'evangeli de Joan, fragment que es proclamarà aquest diumenge V de Pasqua, i així l'ambientem: https://www.youtube.com/watch?v=f5AiOCx2U6Q





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies, entre d'altres: la celebració dilluns 1 de maig de l'Aplec del Pa i l'Empenta al Castell de Subirats (amb Missa presidida pel bisbe Agustí Cortés), les celebracions pels 400 anys de l'arribada a Vilassar de Dalt de les relíquies dels màrtirs i l'inici de les celebracions a Sant Julià de Lòria (Andorra) pels 400 anys de la troballa de la imatge de la Mare de Déu de Canòlich. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).