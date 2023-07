El Mirall ofereix l’educació en el lleure de l’Església i el llibre de Fragmenta ‘La imaginació simbòlica’

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 7 de juliol sobre les activitats d’estiu que ofereix el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans, de la Fundació Pere Tarrés, i sobre el llibre ‘La imaginació simbòlica’, de Gilbert Durand (editat per Fragmenta). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Anna Grau, presidenta del MCECC, i Adrià Pujol, autor del pròleg i traductor del llibre ‘La imaginació simbòlica’. En aquest treball, l’escriptor francès (1921-2012) aprofundeix en els problemes interpretatius del símbol com a via indirecta per entendre la realitat. Pujol ha destacat que aquest volum “explora les claus per entendre la imatge alhora que proposa les que ajuden a fer-la servir, perquè el món no només l’interpretem per les imatges, sinó que hem de posar-les al nostre abast”. El traductor, també escriptor i antropòleg, ha comentat que “les imatges ens proporcionen una narrativa o una seqüència lògica de sentit, un sentit que podem trobar de manera més o menys directa, però també de manera indirecta, i aquí el símbol i la imatge entren en joc”.

Sobre l’estructura del llibre en cinc capítols, amb un últim de conclusions, Adrià Pujol ha dit que “és un recorregut que reivindica una cosa que és comuna a tota la humanitat, de manera molt hàbil: que tots i totes interpretem el món a partir d’imatges i símbols, per proposar al final un diàleg interreligiós, intercientífic i interhumà”. El traductor ha afegit, en aquesta línia, que “els grans pensadors citats en el llibre reivindiquen també la imaginació simbòlica, perquè aquesta imaginació també ens porta a la normalitat d’imaginar el món”. Igualment ha apuntat que “la imaginació ha format part de nosaltres des de sempre, i ha estat una font de coneixement”. En el mateix context, Pujol ha recordat que la imaginació “toca el moll de l’os de totes les religions, perquè relliga i dona respostes que no ofereixen altres disciplines”. Finalment ha conclòs que “el llibre sembla un bon resum del pensament de Gilbert Durand, i podria ser-ne una bona síntesi”.

Treball d’equip per a infants i joves

En la segona part del col·loqui, Anna Grau ha comentat que “precisament la imaginació ajuda molt a ambientar les activitats també en els esplais cristians”. La presidenta del MCECC ha destacat que “ara mateix hi ha entre 4.000 i 4.500 monitors i monitores dins el moviment d’esplais”, i que la Fundació Pere Tarrés acull uns 35.000 infants i joves, incloent-hi l’educació en el lleure. Grau ha afegit que “les activitats clàssiques són les colònies, d’uns 10 dies, però també hi ha els campaments, més llargs i a la muntanya, camps de treball i rutes, per exemple al País Basc o fins i tot a les Dolomites”. Sobre la campanya de beques per ajudar infants en situació de vulnerabilitat, ha explicat que “han crescut fins al punt que s’ha arribat a 6.300 beques, ja que la crisi s’ha notat en les famílies, i ha reforçat la idea que cal posar el lleure a l’abast de totes les famílies”.

En un altre moment, Anna Grau ha fet “un balanç molt positiu d’aquest any i mig a la Presidència del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans, amb moments millors i pitjors, però sempre amb gran orgull, especialment quan es veu a les assemblees com s’hi dedica la gent, a aquest servei”. La presidenta del MCECC ha qualificat de “molt important aquest acompanyament als esplais, perquè la qualitat de les activitats és essencial”. En aquesta línia, ha afegit que “la xarxa d’esplais és molt gran, i el repte del moviment és acompanyar aquests centres, cosa que és fonamental i es veu en les trobades periòdiques, cada mes o cada dos mesos”. I pel que fa a l’ampliació del moviment a Catalunya, quan havia estat només de l’arxidiòcesi de Barcelona, Grau ha comentat que “ha donat cohesió” a realitats diferents.

La presidenta del MCECC ha anunciat que “ara el treball de gestió està enfocat a importants relleus en el consell directiu, de cara al gener”, i ha destacat que “una de les grans prioritats és el problema de la salut mental, motiu pel qual s’ha promogut darrerament el treball de coordinació sobre aquesta realitat, perquè és molt important que els monitors entenguin que ells no són especialistes, però tenen una gran feina per fer”. Finalment Anna Grau ha recomanat a les famílies que “animin els fills o nets a participar en centres d’educació en el lleure el curs vinent, perquè els infants i joves puguin jugar i ser educats”. Ha qualificat aquest pas de “gran inversió de futur”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració, des de l'1 de juliol, d'un any jubilar dels claretians pels 175 anys de la seva fundació. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Veniu a mi', tema del grup Canta la Teva Fe que ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge XIV durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=juqSDtRfBz4.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: L'ordenació diaconal de Juan José Cuartielles i Josep Padilla diumenge 2 de juliol a la catedral de Tarragona, la iniciativa 'L'Estiu és Diví', una proposta de Catalonia Sacra per descobrir aquest estiu 56 esglésies de Catalunya, un acord de col·laboració entre l'Abadia de Montserrat i Condis perquè la cadena de supermercats faci possible la producció d'un documental sobre la vida monàstica montserratina, la celebració de les festes de Sant Pere l'última setmana en diversos pobles i ciutats de la diòcesi de Terrassa i l'Aplec de Montgarri, que va tenir lloc diumenge 2 de juliol en aquesta zona de la Vall d'Aran amb una Missa presidida per l'arquebisbe Joan-Enric Vives. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).