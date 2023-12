El Mirall entra en el 60è Pessebre Vivent de Corbera i en la campanya de Nadal de Càritas Catalunya

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 15 de desembre sobre el 60è Pessebre Vivent de Corbera i sobre la campanya de Nadal de Càritas Catalunya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Víctor González, president de la representació nadalenca, i Luis-Miguel Luna, adjunt a la Presidència i cap de Comunicació de l’entitat catòlica caritativa. Víctor González ha destacat que “aquests dies són de molta feina per a les representacions, perquè s’intenta que siguin de qualitat”. Sobre el moment actual, ha dit que els qui fan possible aquest pessebre “viuen els 60 anys amb molt d’orgull, perquè tota l’associació funciona amb el voluntariat i amb gran implicació per part de tothom, cosa que no és fàcil”. El president del Pessebre Vivent de Corbera ha explicat que “l’escenari és un espai natural de més de 14.000 metres quadrats, la qual cosa és una feinada i alhora dona espectacularitat a tota l’escenificació, amb tot un espai il·luminat, amb molts pastors i diferents quadres que busquen que la gent se senti a dintre d’un pessebre”.





En un altre moment, Víctor González ha comentat que “el visitant va passejant per un recorregut, d’uns 700 metres, iniciat amb l’Anunciació i continuant amb diferents quadres fins a una plaça on hi ha l’escenificació del Naixement, la principal, per passar després cap a Natzaret i cap a la representació dels oficis, que mostren la cultura catalana”. El responsable d’aquesta escenificació ha recordat que “el naixement de Jesús és el moment més important i més emotiu, fins al punt que sovint es veu gent que plora”. Igualment ha afegit que “els dissabtes es fan habitualment tres representacions i els diumenges, dues”. Es pot consultar el calendari “en el web www.pessebrecorbera.cat, on s’ofereixen ja la totalitat de les entrades, cosa que facilita controlar l’aforament”, segons ha recordat González. El president del Pessebre Vivent de Corbera ha apuntat que “el Covid ha fet mal a tothom, i a aquesta representació, també”. Ha concretat que ”s’han fet ara millores en la il·luminació i en el so”, alhora que ha destacat que s’han renovat els equipaments de la representació.





El “miracle” d’acostar-se al sofriment de la persona





En la segona part del col·loqui, Luis-Miguel Luna ha recordat que la campanya nadalenca de Càritas Catalunya “vol incidir en la necessitat d’ajudar les persones necessitades, a partir de la idea que tots podem fer miracles”. A partir de la dada segons la qual una de cada tres llars tenen

problemes per pagar els subministraments a Catalunya, Luna ha recordat que, “en sintonia amb la campanya de la confederació de Càritas Espanyola, es demana a la societat que no resti indiferent, sinó amatent, davant les persones del nostre voltant que pateixen per manca de feina, per impossibilitat de pagar lloguers, per la incidència de la pobresa energètica i per altres situacions”. El cap de Comunicació de l’entitat catòlica conjunta de les diòcesis amb seu a Catalunya ha comentat també que ”s’ha fet un anunci per televisió que presenta una història bonica i tendra, viscuda per una família d’aquí, que culmina en un petit miracle”.





Luis-Miguel Luna ha assegurat que “tots tenim la capacitat de posar-nos en el lloc de l’altre, a partir de la imatge del bon samarità”. Per ajudar Càritas, el cap de Comunicació ha dit que “tothom qui vulgui pot fer donatius a través de les diocesanes i també mitjançant Càritas Catalunya”. Ha afirmat igualment que l’entitat “necessita més suport econòmic, però també més voluntariat, un sector que cal rejovenir”. A més, ha recordat que ”un empresari també pot fer petits miracles, així com els qui lloguen pisos en bones condiciona i la gent implicada en altres sectors”. En un altre moment, ha apuntat que ”hi ha moltes pobreses, algunes més visibles i altres no tant, però també molt preocupants, com és el cas de la soledat no volguda de nombrosos avis i àvies”. Sobre la col·lecta d’aquest diumenge, Luis-Miguel Luna ha invitat “les comunitats cristianes i els moviments a participar-hi segons les pròpies possibilitats”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el bisbe Carles Soler Perdigó, que ens deixava dissabte 9 de desembre als 91 anys. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'María', de Jesús Adrián Romero: https://www.youtube.com/watch?v=bkQMuWpzTqc





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la processó de la Immaculada celebrada el 8 de desembre pels carrers de la Barcelona antiga, la celebració central pels 900 anys de la consagració dels temples de Santa Maria i Sant Climent de Taüll i la signatura d'un conveni entre Blanquerna-Universitat Ramon Llull i l'Abadia de Montserrat per elaborar material didàctic per a escoles que visitin el santuari. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).