El Mirall anuncia el centenari de la Institució Teresiana i aprofundeix en els 500 anys dels teatins

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 12 de gener sobre el centenari de la Institució Teresiana, obert dijous 11 de gener amb una Missa a la basílica de la Mercè de Barcelona presidida pel bisbe David Abadías, i sobre els 500 anys dels Clergues Regulars, període que viu una celebració especial aquest diumenge a les 12.30 hores presidida pel bisbe Javier Vilanova. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Pilar Sánchez, delegada de la Institució Teresiana a Catalunya, Aragó i les Balears, i Miquel Bonet, sacerdot de l’església de Sant Gaietà de Barcelona, dels teatins. El prevere ha destacat que l’Eucaristia d’aquest diumenge “consistirà en la celebració litúrgica i després un dinar al Seminari amb les 65 persones que s’hi han apuntat”. A banda d’aquest acte, Bonet ha anunciat que “ha començat aquesta setmana, a la Universitat de Barcelona, un cicle de 10 sessions, de dues hores cadascuna, sobre el catolicisme d’ara fa 500 anys i, dins les exposicions, 10 hores parlant dels teatins, cosa important tenint en compte que la iniciativa és de la universitat pública, no pas dels Clergues Regulars”. En clau també històrica, el teatí ha comentat que, ara fa mig mil·lenni, “els papes eren més polítics que no pas religiosos, però hi va sorgir un gran moviment que insisteix que la reforma va ser possible gràcies a seglars i alguns sacerdots dins dels grups”.

Miquel Bonet ha explicat, d’altra banda, que “sobretot els dominics i els benedictins van influir molt en la mentalitat dels fundadors dels teatins, com també d’altres ordes i congregacions posteriors com ara els jesuïtes o els escolapis, perquè la pregària és molt important”. El responsable dels Clergues Regulars a Barcelona ha recordat que “el lema és la frase de l’evangeli de Mateu que diu que cal buscar el Regne de Déu i la justícia i que la resta es donarà per afegit”. Ha apuntat igualment que “els teatins no van voler demanar almoina i no van voler tampoc tenir propietat, sinó que van confiar en la providència, ja que l’obrer té un bon salari, de la mateixa manera que Déu proveeix”. Bonet ha dit que “la gent que demanava fer concerts a l’església de Sant Gaietà ha tingut sempre les portes obertes, tot i que alguns ho criticaven, però calia obrir les portes a les cultures”.

El religiós teatí, en un altre moment, ha anunciat que, durant l’Any Jubilar pels 500 anys de l’orde, “tres seglars fan intervencions respectives sobre Carles V, sobre l’Oratori de l’Amor Diví i sobre unes cartes de Sant Gaietà a una dona a partir de l’experiència d’un lliurament del nen Jesús des de les mans de la Mare de Déu”. Ha comentat que les sessions “són els diumenges cap a les 17.00 hores i, després, hi haurà també concert”. Miquel Bonet ha aprofitat els últims minuts per recordar que “el bisbe David Abadías va obrir aquest cinquè centenari al setembre passat en una exposició que va seguir molta gent”, i que el prelat “tornarà el 9 de febrer a les 17.00 hores, per adreçar-se aquesta vegada als religiosos”, en un acte igualment obert a tothom.

Una obra al servei de la mediació cultural i social

En la segona part del col·loqui, Pilar Sánchez ha comentat que “la Institució Teresiana té les persones sempre com allò més important, des d’un funcionament unitari a través de dues associacions: les teresianes, formada per dones amb un compromís d’entrega total a la missió, i les associacions cooperadores formades per homes i dones, que poden estar casats o solters però sense el compromís de disponibilitat total”. La delegada ha afegit que “tota persona que s’atansa a la institució i se sent atreta pel seu carisma té aquesta perspectiva de copsar la importància que té la promoció de qualsevol persona, des de l’acompanyament i des de l’educació, la cultura, la família i els joves”. Ha recordat en aquest sentit que l’obra “va néixer sobretot per atendre l’educació a l’ensenyament públic, amb dones que treballaven en escoles, a la universitat i en altres centres, a través d’un reconeixement de la dona i la seva aportació”.

Pilar Sánchez ha destacat també que “és clau allò que significa l’encarnació de la persona de Crist, fet que Pere Poveda va deixar molt clar i que ha fet que l’espiritualitat de la Institució Teresina tiri endavant”. Sobre els fruits de l’associació, ha presentat “el col·legi Arrels, al barri del Congrés de Barcelona, on s’atenen persones vulnerables, i la Fundació Viarany, que dona suport al Centre Passatge i al Centre Obert que atén joves i les seves famílies, així com el Centre Convivim, que atén nouvinguts amb classes de castellà i assessorament legal, i petits projectes com ara ‘A temps’ o ‘Tu pots’, per a nois sense referències familiars”. La delegada de la Institució Teresiana a Catalunya ha afegit que “el Centre Passatge té la seva comunitat i les seves activitats culturals en diàleg amb la fe”. Finalment Pilar Sánchez ha anunciat que “s’està preparant una trobada per al 21 d’abril, al col·legi Arrels, per obrir la institució a tothom”. I sobre Sant Pere Poveda, ha destacat que “era un sacerdot que s’estimava molt la seva vocació i va saber detectar les necessitats socials pròpies del seu temps, fet que el va empènyer a aglutinar persones catòliques que creien en la força de l’educació”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el Cafè dels Divendres, una iniciativa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat sobre educació i pastoral que viu una nova sessió mensual aquest divendres 12 de gener a la Casa de l'Església de Sant Feliu. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'La teva crida', del grup Kairoi, un tema que ens connecta amb el contingut vocacional de la Paraula de Déu d'aquest diumenge, II durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=8SM_r0LThNM

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: unes dades sobre visitants a Montserrat durant el període 2010-2020 amb una mitjana anual de més de 2,7 milions de persones, la proposta vocacional d'un grup de religiosos per recuperar l'alegria de la consagració amb un recés a Barcelona el 3 de febrer i l'elecció de Carles Ruiz com a nou director general de l'Escola Pia de Catalunya. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).