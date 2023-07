El Mirall analitza el Sínode 2023 des de Catalunya i presenta l’Associació Amics dels Goigs

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 28 de juliol sobre el Sínode 2023 convocat pel Papa, amb el lema ‘Per una Església sinodal: comunió, missió i participació’, i sobre els Goigs, cants poètics i populars dedicats a sants, advocacions de la Mare de Déu i al mateix Crist. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Enric Termes, responsable de la fase diocesana del Sínode a Barcelona, i Lluís Santasusagna, president de l’Associació Amics dels Goigs, que ha viscut aquest any passat el seu centenari. Santasusagna ha recordat que “els Goigs són pregàries cantades, en la línia del que deia Sant Agustí, sobre el cant que és pregar dues vegades”. Igualment ha comentat que aquests cants tenen com a característica que “són en català i tenen presència a Catalunya, València, les Balears i l’Alguer”.





Lluís Santasusagna ha comentat que els Goigs “presenten una tornada i un ritme concret, amb versos heptasíl·labs i ritme unificat en el que és, en realitat, un gènere literari”. El president de l’Associació Amics dels Goigs també ha dit que el gènere “no s’ha perdut, tot i que hi ha hagut diferències en diversos moments dels segles anteriors”. Igualment ha aclarit que les peces “són gairebé totes en català”, i ha valorat molt positivament que “els poetes i els músics hi hagin posat una riquesa que no es pot perdre”. Sobre l'entitat, Santasusagna ha explicat que “el sacerdot Francesc Baldelló, de la basílica dels Sants Just i Pastor, va ser-ne l’iniciador” l’any 1922. En un altre moment, ha explicat que “es va poder publicar un llibre dels 100 anys amb gran esforç”. Ha apuntat finalment que “hi ha més afecció del que sembla”.





L'Assemblea General de l’octubre a Roma: prioritats





En la segona part del col·loqui, Enric Termes ha explicat que “ara estem en la segona fase del Sínode, després de la d’escolta, i arriba ja de seguida l’Assemblea General, en dues etapes a l’octubre de 2023 i l’octubre de 2024, moment que donarà pas a la tercera fase, la de la recepció del Sínode novament a les diòcesis. El prevere ha qualificat la composició de l'assemblea sinodal, amb unes 370 persones entre les quals hi ha 54 dones, de “resposta a la nova empenta que s’ha donat al Sínode i que consisteix a donar veu al poble de Déu que comparteix el mateix baptisme, dignitat comuna”.





Enric Termes ha afirmat que “el Sínode té una dimensió circular, amb una etapa diocesana i un retorn a les diòcesis abans de la continental”. En

aquesta línia, ha afegit que “l’Instrumentum Laboris ha intentat el mateix, que retorni a les diòcesis”. Ha definit el document com “un instrument perquè es reculli des dels bisbats allò que les comunitats vegin més important”. A més, el responsable diocesà del Sínode ha elogiat que hi hagi tres bisbes de Catalunya a l’assemblea, amb el cardenal Joan Josep Omella, com a membre nat i el bisbe Francesc Conesa elegit per l’Episcopat espanyol”. Termes ha explicat que el document de treball “té dues parts: una primera en què s’intenta fer una mirada del camí realitzat fins ara com a Església, així com els fruits trets, i una segona on es proposa una conversa amb l’Esperit perquè tothom, després del diàleg personal, ho comparteixi tot en el grup, però a partir d’allò de l’altre que impacta”.

I pel que fa a alguns temes molt presents al carrer, Enric Termes ha invitat “a llegir l’Instrumentum Laboris i mirar-lo de manera transversal, tenint en compte que els mitjans sovint destaquen punts cridaners, com ara l’acollida als membres del col·lectiu LGTBIQ+, però tot va molt més enllà”. El prevere ha conclòs que “tots els grups són invitats a seguir treballant, si ja ho havien fet abans, o a sumar-s’hi si no s’hi havien posat, perquè es tracta de caminar junts com a Església”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la participació d'uns 3.250 nois i noies catalans i balears en la Jornada Mundial de la Joventut, de l'1 al 6 d'agost a Lisboa. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la versió en català de l'Himne de la Jornada Mundial de la Joventut 2023, interpretat per joves de les diòcesis amb seu a Catalunya: https://www.youtube.com/watch?v=71CvJZSUNv4.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: La 81a edició del Concurs dels Fanalets de Sant Jaume a Lleida, el nomenament del sacerdot de la diòcesi de Vic Pere Oliva nou rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya i el capítol general que les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna fan del 16 de juliol al 14 d'agost. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).