El Mirall parla de l’ordenació de dos preveres a Sant Feliu i presenta el llibre ‘La penúltima paraula’

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 16 de juny sobre l’ordenació presbiteral de Josep Sellarès i Manuel Sagrado Corazón Rodríguez, que es viu aquest diumenge 18 de juny a la catedral de Sant Feliu de Llobregat, i sobre el llibre ‘La penúltima paraula; memòries per a una Església renovada’ (editat per Viena). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació dels dos diaques que seran ordenats preveres i també del veterà sacerdot barceloní Antoni Matabosch, que acaba de publicar les seves memòries, un treball que es presentarà dimarts 20 de juny a les 19.00h a la Casa del Llibre de Barcelona (Rambla de Catalunya, 37). Matabosch ha explicat que inicialment havia tingut “objeccions personals davant l’opció de fer unes memòries, pels dubtes sobre la possibilitat que interessés la gent”, però ha aclarit que “moltes persones finalment” el van convèncer perquè “fos un treball per resseguir el que va viure una generació, amb el seu passat, com es veu pel fet que s’ha intentat aprofundir en tot el canvi de l’Església”.

El sacerdot, que es va doctorar en Teologia el 1964, abans del final del Concili Vaticà II, ha recordat que una de les vivències que reflecteix en el llibre és quan el cardenal Ricard Maria Carles va dir-li “que no estava gens d’acord amb la divisió de l’antiga arxidiòcesi de Barcelona, que s’havia fet el 2004”, i li va explicar que “se’n va assabentar mentre es revestia a la sagristia del Vaticà per a una Eucaristia poques setmanes abans, moment en què el cardenal Giovanni Battista Re li ho va comunicar”. En aquesta línia, ha reconegut que “algú havia portat la idea a Roma, perquè de Roma ve allò que a Roma va”. Matabosch ha comentat que, en les memòries, escriu tot el que va fer per la gestió del repartiment dels bens entre les tres noves diòcesis de la Província Eclesiàstica de Barcelona.

En un altre moment, Antoni Matabosch s’ha definit com “un home que no és ni de grans entusiasmes ni de depressions”, com va comprovar “amb el fet que va resultar molt avorrit” per a ell “fer els tres anys de Filosofia i els estudis en llatí a la Universitat Gregoriana”. El prevere, de 88 anys, ha criticat “els qui parlen del restauracionisme”, i ha fet seva aquesta frase del Papa Francesc: “Un cristià restauracionista, legalista, que ho vol tot clar i segur, no trobarà res. La tradició i la memòria del passat han d’ajudar-nos a reunir el valor necessari per obrir nous espais a Déu. Qui cerca només solucions en normes, en seguretats doctrinals exagerades o en un passat perdut, posseeix una visió estàtica i involutiva. La fe es fa ideologia”. D’altra banda, Matabosch ha assegurat que “el títol del llibre ve precisament del fet que és bo discutir amb els bisbes, encara que naturalment se’ls prometi obediència i tinguin, per tant, l’última paraula”.

“Tranquil·litat i esperança”

En la segona part del col·loqui, Manuel Rodríguez (53 anys) s’ha mostrat “tranquil davant l’ordenació, tot i que la gent sembla més nerviosa i pot encomanar aquest estat a poques hores de la celebració”. En aquesta línia, ha recordat que “la setmana d’exercicis ha estat profitosa”. Per la seva banda, Josep Sellarès (30 anys) ha recordat que “tot allò que depenia” d’ells “ja s’ha fet, i ara queda esperar que tot vagi bé”. Igualment ha dit que ha arribat fins a l’ordenació sacerdotal “a partir de la vida de parròquia, d’una comunicació sana amb tothom, incloent-hi els preveres”. Per la seva banda, Manuel Rodríguez ha comentat que la seva vocació “és més tardana però també amb una maduresa que s’ha anat concretant, perquè era allò que Déu volia”.

Sobre les missions pastorals i eclesials, Manuel Rodríguez ha explicat que té previst “seguir a Vilafranca del Penedès, com aquests últims anys, amb la pastoral dels joves i la catequesi principalment, així com ajudant els pobles del voltant”. Igualment ha recordat que ell i Josep Sellarès es van ordenar “precisament a la basílica de Santa Maria de Vilafranca, dins un camí del final de la formació compartit per tots dos”. Sellarès ha dit que continuarà “a la parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant Vicenç dels Horts, almenys de moment, tot i que ara ja no és tan habitual la llarga durada de preveres que són vicaris en parròquies”. Rodríguez ha aclarit que, “en una diòcesi tan diversa com és Sant Feliu de Llobregat, es necessiten sacerdots, però també diaques i laics compromesos”. Finalment Josep Sellarès s’ha mostrat “esperançat davant el sorgiment futur de noves vocacions al presbiterat”. I Manuel Rodríguez ha destacat la importància de “ser constants i acompanyar, tenint em compte que cal ser pastors i no pas funcionaris”, mentre que el seu company ha reconegut que “no hi ha una fórmula màgica” i que “cal generar espais comunitaris”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, que se celebra aquest mateix divendres, com sempre la setmana després de Corpus. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'La teva crida', un tema del grup Kairoi que ens ajuda a viure el diumenge XI durant l'any, en què l'evangelista Mateu mostra com Jesús envia els seus deixebles a predicar: https://www.youtube.com/watch?v=8SM_r0LThNM.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la celebració dels 350 anys de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona amb un concert aquest dijous 15 de juny, la presentació del documental de Jordi Pacheco 'Llorenç Gomis, el mestre serè' aquest mateix dijous 15 de juny a Barcelona, un estudi sobre els Centres d'Internament d'Estrangers (CIEs) que constata que dos de cada tres immigrants ingressats en aquests llocs no tornen al seu país d'origen, les celebracions del Corpus el cap de setmana passat arreu de Catalunya i un record al sacerdot Mateu Santacana, que va morir dimecres 14 de juny. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).