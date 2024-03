Migdia COPE Catalunya i Andorra (01/03) - 14:20

Catalunya està patint una emergència forestal per culpa de la sequera, ja que després de 3 anys amb molt poca pluja, molts boscos estan col·lapsant. Només al Baix Llobregat, una de les comarques més poblades de Catalunya, hi ha unes 600 hectàrees amb una mortalitat d'arbres molt important, fet que ha obligat a executar accions d'urgència per reduir el risc d'incendis forestals.

Tornen les misses i les processons per invocar la pluja. La basílica de Santa Maria del Pi fa des d'avui misses diàries durant una setmana i una processó per demanar que plogui.

Una tècnica pionera permet diagnosticar la fibromiàlgia en una mostra de sang i distingir-la de malaltes reumàtiques. Es tracta d'una investigació de les universitats nord-americanes d'Ohio i Texas en col·laboració amb la Rovira i Virgili.