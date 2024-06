Migdia COPE a Catalunya i Andorra (6/06/2024) - 14:20

Davant la lleugera millora de la situació de la sequera a Catalunya i l'aixecament de les restriccions algunes mesures que s'havien anunciat a bombo i plateret han quedat desactivades. Es el cas de la dessalinitzadora que el Gremi d'Hotels de Lloret de Mar havia contractat per aquest estiu i que ha quedat ajornada fins a l'any que ve.

Catalunya ha començat l'any amb dades rècord de donacions d'òrgans. Per primera vegada s'ha trencat la barrera dels 50 donants per cada milió d'habitants. Tot i això, el departament de Salut avisa que les dades de donants són molt canviants i poden variar d'un dia per l'altre.

El Suprem ha desestimat la possibilitat que les parades dels antics ocellaires de la Rambla puguin ser declarades patrimoni cultural immaterial de Catalunya. El consistori celebra la decisió i els ocellaires reben amb resignació la decisió de l'alt tribunal.