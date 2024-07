Migdia COPE a Catalunya i Andorra (04/07/2024) - 14:20

El TSJC ha amnistiat un condemnat per dur substancies explosives en una manifestació contra el Consell de Ministres a Barcelona i el mateix alt tribunal ha denegat l'amnistia a un jove condemnat per atacar els Mossos durant els aldarulls de la Mercè. I a tot això, un agent de la policia autonòmica ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem contra l'amnistia aplicada a un jove condemant a tres anys de presó per atemptat contra l'autoritat i lesions.El mosso li reclama quasibé 77.000 euros per les lesions patides.

Satisfacció al Col.legi de Metges de Barcelona després de que el govern central ha donat llum verda a l'especialitat de medicina d'urgències i emergències. El personal mèdic que atén aquests serveis han aconseguit una reivindicació històrica atés que Espanya era un dels pocs estats membres de la Unió Europea que encara tenia pendent reconèixer aquesta especialitat.

Avui en dia els nens i nenes prefereixen ser youtuber que astronauta o arquitecte. I és que cada vegada hi ha més joves que veuen la creació de continguts com una possible sortida professional. Els experts asseguren que venim d'una cultura de la celebritat i en aquest sentit, els joves identifiquen l'influencer com un dels seus.