El PSC exige que se levante el veto independentista en Cataluña para evitar una repetición electoral

ERC y JxCat mantienen su desacuerdo en las negociaciones para desbloquear la investidura del candidato republicano Pere Aragonès y la formación del nuevo Govern, mientras que el PSC reprocha que Esquerra le vete y no desee negociar una alternativa. Esta situación se sigue prolongando en el tiempo, a medida que el plazo para volver a convocar a los catalanes ante las urnas se sigue acotando, ya que este domingo solo quedará diez días para desbloquear la situación o volver a una convocatoria electoral.

En las últimas jornadas, los socialistas han pedido su espacio en las negociaciones, haciendo valer la fuerza que le dio ganar las elecciones del pasado mes de febrero. El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha reclamado este sábado que se le permita "intentar obtener la confianza de la Cámara e intentar hacer un Govern" para evitar la repetición electoral en Cataluña.

El dirigente socialista ha criticado que ERC, después de proponer un Govern en minoría por el desacuerdo con Junts, rechace pactar con los socialistas, "el partido que quedó en primer lugar en las elecciones". También ha replicado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que le reprochen no ser proactivo para alcanzar un pacto de gobernabilidad con los republicanos: "Es ERC quien no quiere pactar con el PSC".

"Yo estoy siempre dispuesto a dialogar con todos, y quien no quiere dialogar conmigo es quien me ha puesto un veto", ha añadido en alusión a ERC. Ha lamentado que Cataluña siga sin Govern tres meses después de los comicios, y que ERC y Junts todavía no hayan podido desbloquear las negociaciones a 10 días para el 26 de mayo, fecha límite para investir un presidente y evitar unos nuevos comicios en verano. "Todo el mundo sabe que hay un veto al PSC inédito en Europa y este veto lo ha firmado ERC. Es Esquerra la que no quiere hablar con el PSC, el PSC está dispuesto a hablar con todo el mundo", ha afirmado el exministro de Sanidad.

ERC emplaza a JxCat a cumplir su palabra

En este sentido, los republicanos siguen defendiendo la idea de gobernar en minoría y en solitario, por eso piden a los divergentes que den un paso más. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha emplazado a JxCat "a cumplir con su palabra" facilitando la investidura del candidato republicano Pere Aragonès y la formación de un Govern en solitario de Esquerra para después seguir negociando "sin la presión de una convocatoria electoral".En un acto municipalista realizado en Montjuïc, Vilalta ha advertido que, cuando ya han transcurrido tres meses desde los comicios, "estamos en tiempo de descuento, ya que si en diez días no se ha investido a Pere Aragonès, se convocarán de forma automática nuevas elecciones".

Ha recalcado también que "sigue en pie la propuesta honesta y sincera de ERC para hacer un Govern (en solitario) de forma inmediata, con el apoyo de la CUP y de JxCat y, si es posible, también con los votos de los comunes".

Desde el espacio de JxCat, el líder de Demòcrates de Catalunya (DC), Antoni Castellà, ha pedido "generosidad" a ERC para alcanzar un acuerdo con Junts y poder formar un gobierno de coalición, aunque ha dicho que no duda de "las quejas" de los republicanos por la forma en que los postconvergentes llevan a cabo las negociaciones.

En el mismo acto, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, se ha dirigido a los asistentes mediante una transmisión online desde la prisión de Lledoners (Barcelona) y ha dicho que desde su formación no cejarán de trabajar para alcanzar un acuerdo: "Queremos un acuerdo, sabemos que es posible y lo podemos construir". La presidenta del Parlament, Laura Borràs ha parafraseado unas palabras del expresidente en plena negociación sobre la investidura: "Lo podemos hacer y podemos hacerlo bien, pero tenemos que hacerlo juntos".

Desde el ámbito de los comunes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este sábado a Illa y a Aragonès que dejen de portarse "como niños", que hablen para buscar un acuerdo que permita conformar un nuevo Govern y, con ello, impidan una nueva convocatoria electoral que, ha dicho, "sería una ofensa a la ciudadanía".

Además, en las últimas horas se han dado a conocer dos encuestas, de El Periódico y La Vanguardia, de las cuales se desprende que una repetición de las elecciones ampliaría la ventaja del PSC pero también reforzaría a ERC, que volvería a superar a JxCat en las urnas, mientras que debilitaría el voto independentista en su conjunto.